به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نمایشگاه سازههای دستی با نعل اسب در ایران، با خلاقیت و هنرمندی یکی از کارآفرینان استان یزد، مرتضی محمدینژاد در باغ موزه قصر آیینه گشایش یافت.
در این نمایشگاه بیش از ۱۵۰ اثر کاربردی و تزئینی با استفاده از نعل اسب توسط این کارآفرین یزدی ساخته شده و در این موزه به نمایش گذاشته شده است.
مرتضی محمدینژاد در حاشیه مراسم افتتاحیه این نمایشگاه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از آنجا که ایرانیان باستان، قدرت اسبها را در پیروزیهای خود در جنگها مؤثر میدانستند، نعل اسب نیز برای آنها بسیار حائز اهمیت میدانستند و حتی نعل اسب را سمبل شانس و اقبال میدانستند.
وی با اشاره به اینکه در سایر فرهنگها نیز نعل اسب دارای اهمیت بود به نحوی که در فرهنگ یونان باستان نعل اسب الهه ماه بود، عنوان کرد: با استفاده از این توجه خاص به نعل اسب در فرهنگهای مختلف همچنین بهرهمندی از خلاقیت و علاقه به خلق اشیاء جدید و به منظور رونق صنایع دستی، بیش از ۱۵۰ ثر با استفاده از نعل اسب ساخته شد.
محمدینژاد با اشاره به اینکه نعل اسب با چوب یا چوب و فلز تلفیق شده است، افزود: برخی از آثار کاربردی و برخی دیگر تزئینی است.
وی یادآور شد: بعد از افتتاحیه نمایشگاه روی اشیاء قیمت درج خواهد شد و آثار ساخته شده به عنوان صنایع دستی به فروش میرسد.
محمدینژاد عنوان کرد: بعد از نمایشگاه فروش تنها از طریق اینترنت و با مراجعه به سایت naal.ir امکانپذیر است.
وی یادآور شد: این نمایشگاه از امروز تا ۱۲ فروردین از ساعت ۹ صبح تا ۹ شب در محل باغ موزه قصر آیینه دایر است و عموم علاقمندان میتوانند از این نمایشگاه بازدید کنند.
محمدینژاد از عموم علاقمندان به هنر و صنایع دستی و صنعت اسب دعوت کرد تا از این نمایشگاه بازدید کنند.
نظر شما