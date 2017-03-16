جشن بزرگ نوروز و جشنواره تزئین سفره هفت سین در اردبیل آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهردار اردبیل عصر پنجشنبه در این مراسم به آدابورسوم و سنتهای قابلتوجه اردبیل جهت استقبال از بهار اشاره کرد.
حمید لطفاللهیان با تأکید به اینکه استان اردبیل برخوردار از غنای تاریخی و فرهنگی کمنظیری است، اضافه کرد: آدابورسوم متنوعی در این منطقه به مرور زمان شکل گرفته که هر یک تأکیدی بر هویت فرهنگی این استان دارد.
وی با تأکید به اینکه شهرداری اردبیل احیای هویت فرهنگی و تاریخی را بخشی از رسالت خود میداند، ادامه داد: حتی در اجرای پروژههای عمرانی نیز پیوست فرهنگی مورد تأکید است.
شهردار اردبیل افزود: تلاش بر این است پروژههای عمرانی شهرداری نیز انسانمحور بوده و رویکرد فرهنگی داشته باشد و در عین حال برنامههای متنوع فرهنگی نیز در سطح شهر برگزار شود.
لطفاللهیان توجه به فرهنگ اصیل بومی را یکی از اولویتهای برنامههای فرهنگی دانست و تأکید کرد: در آستانه عید نوروز نیز تلاش شده برنامههای استقبال از نوروز با هدف احیای آیینهای سنتی این شهر برگزار شود.
وی افزود: از جمله آیین سنتی نواوستی، تکم گردانی در محلات و مناطق، جشنواره سفره هفتسین و جشن استقبال از بهار در سطح شهر برگزار شده است.
شهردار اردبیل با بیان اینکه در برگزاری جشنها از تمامی ظرفیتهای فرهنگی سطح شهر استفاده شده است، اضافه کرد: در خود جشنواره هفتسین که رقابت بین هفتسینهای برپا شده از سوی شهروندان است، از ظرفیت چهرههای فرهنگی و هنری شهر استفاده کردیم.
لطفاللهیان تأکید کرد: شهر اردبیل آماده استقبال از مسافران نوروزی است و تمهیدات لازم برای این منظور تدارک دیده شده است.
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