جشن بزرگ نوروز و جشنواره تزئین سفره هفت سین در اردبیل آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهردار اردبیل عصر پنج‌شنبه در این مراسم به آداب‌ورسوم و سنت‌های قابل‌توجه اردبیل جهت استقبال از بهار اشاره کرد.

حمید لطف‌اللهیان با تأکید به اینکه استان اردبیل برخوردار از غنای تاریخی و فرهنگی کم‌نظیری است، اضافه کرد: آداب‌ورسوم متنوعی در این منطقه به مرور زمان شکل گرفته که هر یک تأکیدی بر هویت فرهنگی این استان دارد.

وی با تأکید به اینکه شهرداری اردبیل احیای هویت فرهنگی و تاریخی را بخشی از رسالت خود می‌داند، ادامه داد: حتی در اجرای پروژه‌های عمرانی نیز پیوست فرهنگی مورد تأکید است.

شهردار اردبیل افزود: تلاش بر این است پروژه‌های عمرانی شهرداری نیز انسان‌محور بوده و رویکرد فرهنگی داشته باشد و در عین حال برنامه‌های متنوع فرهنگی نیز در سطح شهر برگزار شود.

لطف‌اللهیان توجه به فرهنگ اصیل بومی را یکی از اولویت‌های برنامه‌های فرهنگی دانست و تأکید کرد: در آستانه عید نوروز نیز تلاش شده برنامه‌های استقبال از نوروز با هدف احیای آیین‌های سنتی این شهر برگزار شود.

وی افزود: از جمله آیین سنتی نواوستی، تکم گردانی در محلات و مناطق، جشنواره سفره هفت‌سین و جشن استقبال از بهار در سطح شهر برگزار شده است.

شهردار اردبیل با بیان اینکه در برگزاری جشن‌ها از تمامی ظرفیت‌های فرهنگی سطح شهر استفاده شده است، اضافه کرد: در خود جشنواره هفت‌سین که رقابت بین هفت‌سین‌های برپا شده از سوی شهروندان است، از ظرفیت چهره‌های فرهنگی و هنری شهر استفاده کردیم.

لطف‌اللهیان تأکید کرد: شهر اردبیل آماده استقبال از مسافران نوروزی است و تمهیدات لازم برای این منظور تدارک دیده شده است.