  1. سلامت
  2. بهداشت
۲۷ اسفند ۱۳۹۵، ۴:۵۸

مطالعه جدید نشان می دهد؛

سرطان مری در کمین افراد چاق

سرطان مری در کمین افراد چاق

طبق نتایج یک مطالعه جدید، اضافه وزن در دهه ۲۰ زندگی به شکل قابل توجهی ریسک سرطان مری و معده را در سنین بالاتر افزایش می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، محققان موسسه ملی سرطان آمریکا دریافتند افراد دارای اضافه وزن در دهه ۲۰ زندگی در مقایسه با افرادی که در طول زندگی شان دارای وزن نرمال هستند، ۶۰ تا ۸۰ درصد در معرض افزایش ریسک ابتلا به سرطان های معده و مری قرار دارند.

همچنین کسانی که تا سن ۵۰ سالگی بیش از ۱۸ کیلوگرم دچار اضافه وزن می شوند ریسک ابتلا به سرطان مری در آنها دو برابر شده و ریسک سرطان معده هم تا حدودی افزایش می یابد.

محققان همچنین دریافتند افرادی که در دهه ۲۰ سالگی دچار اضافه وزن بوده و تا سن ۵۰ سالگی و بالاتر چاقی می شوند سه برابر بیشتر در معرض ابتلا به سرطان های فوق قرار دارند.

جسیکا پتریک، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «این یافته ها بر کنترل وزن در جهت کاهش احتمال ابتلا به سرطان مری و معده تاکید دارد.»

گزارش فوق مبتنی بر بررسی داده های بیش از ۴۰۰ هزار نفر است.

کد مطلب 3934445

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها