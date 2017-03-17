سرطان مری در کمین افراد چاق

به گزارش خبرنگار مهر، محققان موسسه ملی سرطان آمریکا دریافتند افراد دارای اضافه وزن در دهه ۲۰ زندگی در مقایسه با افرادی که در طول زندگی شان دارای وزن نرمال هستند، ۶۰ تا ۸۰ درصد در معرض افزایش ریسک ابتلا به سرطان های معده و مری قرار دارند.

همچنین کسانی که تا سن ۵۰ سالگی بیش از ۱۸ کیلوگرم دچار اضافه وزن می شوند ریسک ابتلا به سرطان مری در آنها دو برابر شده و ریسک سرطان معده هم تا حدودی افزایش می یابد.

محققان همچنین دریافتند افرادی که در دهه ۲۰ سالگی دچار اضافه وزن بوده و تا سن ۵۰ سالگی و بالاتر چاقی می شوند سه برابر بیشتر در معرض ابتلا به سرطان های فوق قرار دارند.

جسیکا پتریک، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «این یافته ها بر کنترل وزن در جهت کاهش احتمال ابتلا به سرطان مری و معده تاکید دارد.»

گزارش فوق مبتنی بر بررسی داده های بیش از ۴۰۰ هزار نفر است.