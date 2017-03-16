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۲۶ اسفند ۱۳۹۵، ۱۹:۰۴

معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی تاکید کرد:

ضرورت کنترل قاچاق کالا در فضای مجازی

ضرورت کنترل قاچاق کالا در فضای مجازی

تبریز - معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی بر ضرورت کنترل قاچاق کالا در فضای مجازی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید شبستری عصر پنج شنبه در جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا اظهار کرد: خوشبختانه با تلاش های مستمر نیروهای انتظامی و مسئولان استانی ۵۴ میلیارد تومان قاچاق کالا کشف شده است که نسبت به سال گذشته ۵۸ درصد افزایش یافته است.

وی به کاهش ۲۳ درصدی پرونده ها در راستای قاچاق کالا ابراز داشت: این امر بیانگر این است که ارزش محوله های کشف شده در استان بیشتر شده است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی به ضرورت کنترل قاچاق کالا در فضای مجازی تاکید کرد و گفت: کالای قاچاق کالا در فضای مجازی افزایش یافته است باید به این موضوع اهتمام ویژه داشته باشیم تا فضای مجازی بستری برای توزیع کالای قاچاق نشود.

کد مطلب 3934446

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