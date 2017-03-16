به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا هاشمی غروب پنج شنبه در آیین افتتاح نمایشگاه نوروزی شاهرود بابیان اینکه برپایی این نمایشگاه ها به جذب گردشگر کمک می کند، ابراز داشت: این نمایشگاه طی سه سال گذشته به وضوح اثبات کرد به هدف خود که شامل افزایش ماندگاری مسافر و معرفی پتانسیل شهرستان کمک می کند و از سوی دیگر باتوجه به نامگذاری شعار سال به نام اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل چنین به نظر می رسد که نمایشگاه بتواند به تحقق این شعار تسریع بخشد.

وی افزود: در نوروز ۹۴ این نمایشگاه با ۴۰غرفه و بازدید ۴۵هزار نفری گردشگران همراه بود و در نوروز ۹۵نمایشگاه با ۵۰غرفه توانست با فروش ۷۵۰میلیون تومانی به اقتصاد جامعه بومی کمک کند و پیش بینی می شود که نمایشگاه امسال با استقبال خوبی مواجه شود که پیش بینی فروش یک میلیارد تومانی چندان دور از انتظار نخواهد بود.

فرماندار شاهرود بابیان اینکه در نوروز گذشته ۱۲۰هزار نفر در شاهرود اقامت داشته اند، ابراز داشت: با توجه به شرایط جغرافیایی و آب و هوای مساعد منطقه پیش بینی می شود که ۱۳۲هزار نفر در شهرستان شاهرود اقامت کنند که بر همین اساس همه نهادها و دستگاه های اجرایی برای رسیدن به این هدف آماده هستند.

هاشمی همچنین با اشاره به آماده سازی ۶۰۷ کلاس درس برای اسکان مسافران نوروزی، تصریح کرد: سالن های ورزشی شهرستان نیز برای مواقع ضروری تجهیز شده اند.

وی افزود: ۱۵پایگاه ناجا، سه پایگاه هلال احمر، سه داروخانه شبانه روزی و سه بیمارستان شاهرود آماده ارائه خدمات به مسافران نوروزی هستند.

فرماندار شاهرود آماده سازی مدارس نزدیک بیمارستان های شاهرود برای اسکان رایگان مسافران طی ایام نوروز را اقدامی ارزشمند در راستای ارائه خدمت به زائران علی بن موسی الرضا(ع) برشمرد.