شکستگی های پوکی استخوان در مردان مرگبارتر است

به گزارش خبرنگار مهر، شیوع پوکی استخوان که در آن استخوان ها ضعیف و شکننده می شوند، در زنان بیشتر از مردان است.

دکتر آلن ژانگ، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه کالیفرنیا، در این باره می گوید: «اگرچه زنان بیش از مردان مبتلا به پوکی استخوان می شوند اما مردان بیشتر در معرض مرگ ناشی از این نوع شکستگی ها و آسیب هستند.»

در این مطالعه، محققان داده های بیش از ۱ میلیون آمریکایی ۶۵ سال و بالاتر را که مبتلا به پوکی استخوان بوده و بین سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ دچار شکستگی شده بودند را بررسی کردند. از بین این تعداد ۸۷ درصد را زنان تشکیل می دادند.

محققان دریافتند نرخ مرگ و میر یک سال بعد از شکستگی برای مردان ۱۹ درصد و برای زنان ۱۳ درصد بود. شکستگی مچ پا تنها مورد استثنایی بود که در آن نرخ مرگ و میر در بین مردان و زنان یکسان و تنها ۸ درصد بود.

یافته ها نشان داد زنان ۵ برابر بیش از مردان دچار شکستگی اولیه می شوند، اما ریسک شکستگی های متعاقب در مدت سه سال بعد از اولین شکستگی نسبتاً کمتر است.

به گفته ژانگ، «یافته های اصلی این مطالعه نشان می دهد که جنسیت بیمار می تواند بر ریسک شکستگی مرتبط با پوکی استخوان تاثیر گذارد.»