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۲۶ اسفند ۱۳۹۵، ۱۹:۵۵

وزارت خارجه روسیه:

غرب از محکوم کردن حوادث تروریستی در سوریه طفره می رود

غرب از محکوم کردن حوادث تروریستی در سوریه طفره می رود

سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که غرب همیشه از محکوم کردن حملات تروریستی در سوریه طفره رفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه در نشست خبری که روز پنجشنبه برگزار شد ضمن تاکید بر اینکه مذاکرات آستانه ادامه خواهد داشت گفت: کشورهای غربی همیشه از محکوم کردن حملات تروریستی در سوریه طفره می روند.

به گفته وی، گروه تروریستی جبهه النصره به حملات خود به غیرنظامیان سوری ادامه می دهد اما غرب چشمانش را به روی این حملات بسته است.

زاخارووا با اشاره به شرکت نکردن گروههای معارض سوری در نشست آستانه گفت آنها خواهان حل مشکلات سوریه نیستند. وی با تاکید بر ادامه داشتن مذاکرات آستانه گفت: سطح خشونتها در سوریه با کمک کشورهای حاضر در نشست، کاهش یافته است.

دور سوم مذاکرات آستانه روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری با حضور نمایندگان روسیه، ایران و ترکیه در پایتخت قزاقستان برگزار شد. دور بعدی این مذاکرات روزهای ۱۳ و ۱۴ اردیبهشت ۹۶ در این شهر برگزار خواهد شد. همچنین، نشست کارشناسی این مذاکرات ۲۹ و ۳۰ فروردین ۹۶ در تهران برگزار می شود.  

کد مطلب 3934452

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