توصیه ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر به مسافران خارج از کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر در جدیدترین اطلاعیه خود از هموطنان تقاضا کرده صرفاً از دفاتر خدمات مسافرت هوایی مجاز و معتبر که از سازمان هواپیمایی کشور مجوز دارند بلیت تهیه کرده و با مراجعه به سایت سازمان به آدرس http://cao.ir لیست دفاتر مجاز را مشاهده کنند و در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد و شکایات اقدام کنند.
در این اطلاعیه آمده است: هموطنان عزیز در سفرهای خارجی قرارداد کامل، بیمه مسافرتی و استفاده از راهنمای فارسیزبان و سایر خدمات را از دفتر خدمات مسافرتی مطالبه کنند.
همچنین با تماس با شماره ۱۹۹ از زمان پرواز هواپیمای خود مطمئن شده و در زمان مقرر قبل از پرواز در فرودگاه حضور داشته باشند.
هموطنان چنانچه در سفرهای خارجی و در کشور مقصد با مشکلی مواجه شدند مراتب را به نماینده دفتر خدمات مسافرتی اطلاع دهند، ضمن اینکه سفارتخانهها و نمایندگیهای جمهوری اسلامی در کشور مقصد نیز آماده پاسخگویی و راهنمایی هستند.
براساس اعلام دبیرخانه ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر، سامانه جامع اطلاعات گردشگری و پاسخگویی به شکایات با شماره ۰۹۶۲۹ تعیین شده است.
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