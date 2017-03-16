با وجود جنب و جوش آرامش در بازار شب عید شهرستان اهر حاکم است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل ابراهیمی‌فرد شامگاه پنج شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران، اظهار داشت: همکاری مطلوبی با اماکن نیروی انتظامی جهت جمع‌آوری مانکن‌های مستهجن و ساماندهی ویترین‌های صنوف پوشاک انجام شده و در برخی مواقع با تذکر لسانی به کسانی که حجاب اسلامی را رعایت نکرده‌اند اقداماتی شده که خوشبختانه در بین فروشندگان پوشاک در اهر افرادی بی‌حجاب نداریم.

وی با اشاره به اینکه تعطیلی مغازه‌ها هنگام نماز نیازمند فرهنگ‌سازی در بین اقشار مختلف مردم است، افزود: تعداد قابل‌توجهی از مغازه‌داران اهری وقت نماز مغازه‌های خود را تعطیل و در صفوف نماز حضور می‌یابند.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان اهر تأکید کرد: واحدهای تولیدی و کارخانه‌های شهرستان اهر در بحث امر به معروف و نهی از منکر توجه ویژه‌ای دارند و آن‌چنان مشکلی که از تمامی جهات حاد باشد نداریم و به قطع یقین وضعیت حجاب و نماز در واحدهای تولیدی به‌مراتب مطلوب است.

ابراهیمی بابیان اینکه در بازار شهرستان اهر با توجه به اینکه آرامش حاکم است و از طرفی هم در آستانه عید نوروز خوشبختانه شاهد رونق و جنب و جوش در بازار هستیم، اضافه کرد: صنعت، معدن و تجارت شهرستان اهر در آستانه سال جدید برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده بر صنوف نظارت ویژه‌ای دارد و بایستی تمامی فروشندگان بر روی اجناس خود قیمت درج کنند.

وی با اشاره به وضعیت کشف و ضبط کالاهای قاچاق در بازار، تصریح کرد: وضعیت بازار به‌طوری است که اجناس قاچاق از قبیل لوازم‌آرایشی، سیگار، چای و غیره در طول ۲۷ مورد از سطح شهرستان اهر کشف و ضبط می‌شود.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان اهر با تأکید بر اینکه تنظیم بازار شب عید بر عهده جهاد کشاورزی و تعاون روستایی بوده و نظارت بر بازار شب عید در شهرستان اهر از وظایف صنعت، معدن و تجارت است، خاطرنشان کرد: میوهِ شب عید از روزهای گذشته در اهر آغاز شده و به دلیل جلوگیری از ازدحام بیش از حد در چند نقطه از شهر اهر میوه شب عید توزیع می‌شود.