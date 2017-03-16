انتخابات رکن اصلی انقلاب و مردم سالاری دینی است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد پویافر عصر پنجشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان که در محل تالار غدیر این فرمانداری برگزار گردید. با توجه به نزدیک بودن به ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن و همچنین روز ملی شدن صنعت نفت ایران این ایام را گرامی داشت و گفت: تمام ادارات باید در جهت محقق شدن منویات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای مدظله العالی و تدابیر دولت تدبیر و امید با یکدیگر همکاری بیشتر از پیش داشته باشند تا با انسجامی بیشتر و بهتر مشکلات شهرستان مرتفع گردد و همه پاسخگوی خواسته های به حق و قانونی مردم باشند.

پویافر تصریح کرد: انتخابات امید و انرژی نو را در ساختار کشور و در نگاه مردم ایجاد می کند و به عنوان امیدی تازه برای مردم تلقی میشود که همواره شاهد حضور پر شور مردم در انتخابات هستیم.

وی در ادامه افزود : انتخابات یک امر ملی است و طبق بیانات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای مدظله العالی باید انتخابات حداکثری داشته باشیم به همین منظور تمهیدات لازم جهت تامین امکانات مورد نیاز به منظور برگزاری انتخابات باشکوه در سطح شهرستان اندیشیده شده است.

فرماندار با اشاره به تشکیل ستاد انتخابات در شهرستان بندرعباس گفت : به منظور برگزاری هرچه بهتر انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در سال آینده ، ستاد انتخابات با تعیین مسئولین و اعضای کمیته ها و اعلام شرح وظایف هریک از کمیته ها تشکیل شده است.

نماینده عالی دولت در شهرستان با ذکر این موضوع که شهرستان بندرعباس همواره در ایام نوروز میزبان بسیاری از هموطنان می باشد گفت: تمامی نهادها و ادارات عضو ستاد تسهیلات سفر نوروزی در ارائه خدمات به مسافران نوروزی با بکارگیری امکانات موجود در راستای هم افزایی و همگرایی بین بخشی اهتمام ورزند .

این مقام مسئول در پایان با اعلام آمادگی برای میزبانی از مسافران در تعطیلات سال نو اظهار داشت: با برنامه ریزی و فراهم نمودن امکانات مناسب صورت گرفته از سوی شهرداری ها ،آموزش و پرورش و سایر دستگاههای دولتی ، مشکل خاصی را در ایام نوروز نخواهیم داشت و تمام سعی ما بر این است که فضای شاد و پرتحرکی را برای مسافران نوروزی ایجاد کنیم.