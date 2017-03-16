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۲۶ اسفند ۱۳۹۵، ۲۰:۰۴

استاندار سمنان در گفتگو با مهر:

شاهرود پیشگام در ترویج بوم‌گردی و صنایع دستی است

شاهرود پیشگام در ترویج بوم‌گردی و صنایع دستی است

سمنان - استاندار سمنان گفت: خوشبختانه شاهرود با برپایی همه ساله نمایشگاه نوروزی پیشگام ترویج بوم گردی و صنایع‌دستی است که امیدواریم این تلاش‌ها در ماندگاری مسافران نوروزی نقشی مهم ایفا کند.

محمد رضا خباز در حاشیه افتتاح نمایشگاه نوروزی شاهرود که برای سومین سال پیاپی در میدان الغدیر افتتاح شد در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: این نمایگاه مصداق بارز اقتصادی مقاومتی است که بر مبنای آن عده ای از هنرمندان صنایع دستی شهرستان با ذوق خود آثار هنری شهر را ترویج می دهند.

وی افزود: شاهرود ظرفیت‌های بسیار زیاد صنایع دستی، بوم‌گردی، گردشگری، طبیعت گردی و ... دارد که از این ظرفیت‌ها می بایست در راستای افزایش ماندگاری مسافران استفاده کرد.

مقام عالی دولت در استان سمنان گفت: شاهرود لایق تبدیل شدن از معبر مسافری و زائران امام رضا(ع) به مقصد است چرا که همیشه در زمینه گردشگری پیشگام شهرهای استان بوده است.

خباز بیان داشت: در سال گذشته رونق نمایشگاه های نوروزی با توجه به سرمای هوا بی سابقه بود و حتی فروش ۷۵۰ میلیون تومانی محصولات همه را شگفت زده کرد که امسال نیز امیدواریم این روند با وجود ظرفیت‌های خوب شاهرود ادامه یابد.

کد مطلب 3934465

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