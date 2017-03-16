محمد رضا خباز در حاشیه افتتاح نمایشگاه نوروزی شاهرود که برای سومین سال پیاپی در میدان الغدیر افتتاح شد در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: این نمایگاه مصداق بارز اقتصادی مقاومتی است که بر مبنای آن عده ای از هنرمندان صنایع دستی شهرستان با ذوق خود آثار هنری شهر را ترویج می دهند.

وی افزود: شاهرود ظرفیت‌های بسیار زیاد صنایع دستی، بوم‌گردی، گردشگری، طبیعت گردی و ... دارد که از این ظرفیت‌ها می بایست در راستای افزایش ماندگاری مسافران استفاده کرد.

مقام عالی دولت در استان سمنان گفت: شاهرود لایق تبدیل شدن از معبر مسافری و زائران امام رضا(ع) به مقصد است چرا که همیشه در زمینه گردشگری پیشگام شهرهای استان بوده است.

خباز بیان داشت: در سال گذشته رونق نمایشگاه های نوروزی با توجه به سرمای هوا بی سابقه بود و حتی فروش ۷۵۰ میلیون تومانی محصولات همه را شگفت زده کرد که امسال نیز امیدواریم این روند با وجود ظرفیت‌های خوب شاهرود ادامه یابد.