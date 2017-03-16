مدیران شهری در سیاست گذاری ها از ایده هنرمندان استفاده کنند

به گزارش خبرنگار مهر، هنرمندان قزوینی عصر پنشجنبه در نشست صمیمی با اعضاء کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر قزوین دیدگاهها و درخواستهای خود در حمایت از هنرمندان را مطرح کردند و خواستار توجه به آنها شدند.

علی هوشمند رئیس حوزه هنری استان قزوین در این نشست گفت: انتظار داریم شورای اسلامی شهر قزوین از اهالی فرهنگ و هنر به عنوان فعالان شاخص استان در برنامه های سالانه خود استفاده یبشتری کنند و به دیدگاه آنها احترام بگذارند.

وی افزود: شاید بتوان گفت شرایط خوبی برای هنرمندان استان فراهم نیست و بسیاری از نخبگان این عرصه در حالتی منزوی قرار گرفته اند و کسی به دیدگاه آنها اهمیت نمی دهد در حالی که می توانند در ارتقاء فرهنگ استان نقش مهمی ایفا کنند.

هوشمند تصریح کرد: هنرمندان قزوینی هیچ چشم داشت مالی از مدیران شهری ندارند اما وقتی می توانند در اعتلای فرهنگی استان خود سهمی داشته باشند و ایده های تاثیرگذاری دارند منطقی نیست از آن استفاده نشود.

مدیر حوزه هنری استان قزوین یادآورشد: اگر امور فرهنگی به دست اهلش سپرده شود به نتایج خوبی خواهیم رسید و شاید این موضوع حلقه مفقوده ای است که تاکنون برای آن فکری نشده است.

وی اضافه کرد: اگر زیرساختهای فرهنگی مناسب در شهر فراهم شود با کمک هنرمندان می توان به افزایش نشاط اجتماعی هم کمک و زمینه شکوفایی استعداد هنرمندان را تقویت کرد.

شورای شهر در سیاست گذاری از هنرمندان استفاده کند

هوشمند بیان کرد:ازاعضاء شورای شهر انتظار داریم درسیاست گذاری و برنامه ریزی ها ازایده های هنرمندان شاخص استان استفاده کنند.

در ادامه هنرمندان دیدگاههای خود را برای حمایت بیشتر از بخش فرهنگ و هنر استان ارائه کردند.

استفاده از مشاوره هنرمندان در برنامه ریزی و سیاست گذاری شهری، ایجاد زیرساختهای فرهنگی، تامین فضای مناسب برای عرضه آثار هنری، کمک به فروش آثار هنرمندان، ایجاد فضای مجازی برای معرفی قزوین، برگزاری جلسات مستمر با هنرمندان از مسائل مطرح شده بود.