حجت الاسلام علی صیادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اعتکاف بیش از یک هزار و ۴۰۰ نفر در ۳۰ مسجد شهرستان پلدختر اظهار داشت: آیین معنوی اعتکاف همزمان با ایام البیض و مصادف با روز های سیزدهم تا پانزدهم رجب در شهرستان پلدختر برگزار می شود.

وی افزود: این تعداد معتکف امسال در ۵ مسجد شهر پلدختر و ۲ مسجد شهر معمولان در مراسم معنوی اعتکاف حضور خواهند داشت.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی پلدختر گفت: سال گذشته یک هزار و ۲۰۰ نفر در ۲۸ مسجد این شهرستان معتکف شدند که همه ساله شاهد افزایش تعداد شرکت کنندگان در این مراسم معنوی هستیم.

حجت الاسلام صیادی افزود: شهرستان پلدختر سال گذشته در رابطه با برگزاری مراسم اعتکاف رتبه اول را در بین شهرستان های لرستان کسب کرد.

وی یادآور شد: ثبت نام اعتکاف در مساجد شهرستان پلدختر آغاز شده و تا ۲۳ رجب کار ثبت نام ادامه دارد.