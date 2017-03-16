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۲۶ اسفند ۱۳۹۵، ۲۰:۰۵

رئیس اداره تبلیغات اسلامی پلدختر:

۱۴۰۰ نفر در مساجد پلدختر معتکف می‌شوند

۱۴۰۰ نفر در مساجد پلدختر معتکف می‌شوند

پلدختر- رئیس اداره تبلیغات اسلامی پلدختر از اعتکاف بیش از ۱۴۰۰ پلدختری در مساجد این شهرستان خبر داد.

حجت الاسلام علی صیادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اعتکاف بیش از یک هزار و ۴۰۰ نفر در ۳۰ مسجد شهرستان پلدختر اظهار داشت: آیین معنوی اعتکاف همزمان با ایام البیض و مصادف با روز های سیزدهم تا پانزدهم رجب در شهرستان پلدختر برگزار می شود.

وی افزود: این تعداد معتکف امسال در ۵ مسجد شهر پلدختر و ۲ مسجد شهر معمولان در مراسم معنوی اعتکاف حضور خواهند داشت.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی پلدختر گفت: سال گذشته یک هزار و ۲۰۰ نفر در ۲۸ مسجد این شهرستان معتکف شدند که همه ساله شاهد افزایش تعداد شرکت کنندگان در این مراسم معنوی هستیم.

حجت الاسلام صیادی افزود: شهرستان پلدختر سال گذشته در رابطه با برگزاری مراسم اعتکاف رتبه اول را در بین شهرستان های لرستان کسب کرد.

وی یادآور شد: ثبت نام اعتکاف در مساجد شهرستان پلدختر آغاز شده و تا ۲۳ رجب کار ثبت نام ادامه دارد.

کد مطلب 3934470

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