به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی نماینده ولی‌فقیه در لرستان و امام جمعه شهر خرم آباد به کمپین ملی «نه به تصادفات جاده‌ای» پیوست.

لازمه تحقق ایمنی راه ها داشتن عزم ملی است

آیت الله سید احمد میرعمادی نماینده ولی فقیه در استان لرستان در این رابطه در جمع خبرنگاران گفت: لازمه تحقق ایمنی راه ها داشتن عزم ملی است.

وی یادآور شد: زیبنده جمهوری اسلامی ایران نیست که از رتبه های اول دنیا در تلفات ناشی از تصادفات رانندگی باشد به طوریکه سالانه میلیاردها تومان هزینه مستقیم و غیرمستقیم صرف تصادفات جاده ای در ایران می شود.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه نباید قانون گریزی در جامعه رواج پیدا کند، تصریح کرد: قوانین راهنمایی و رانندگی یک لازم شرعی بوده و نباید از آن سرپیچی شود.

آیت الله میرعمادی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در استان لرستان در مقایسه با استان های دیگر کمتر شاهد احداث اتوبان و پروژه های چهارخطه هستیم، گفت: در این رابطه باید تلاش صورت گیرد و اقدام به اجرای پروژه های راهسازی در استان شود تا با ایمنی جاده ها و احداث راه های مناسب شاهد کاهش تصادفات رانندگی باشیم.

در گردنه های خطر آفرین اقدام جدی برای کاهش تصادفات صورت گیرد

وی با تاکید بر اینکه باید ایمن بودن حمل و نقل جاده ای در لرستان تضمین شود، گفت: یکی از راه های تحقق این امر احداث این گونه پروژه ها بوده و اینکه در جاده ها و گردنه های خطر آفرین اقدامات جدی برای کاهش تصادفات صورت گیرد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به تلاش عوامل راهداری و حمل و نقل جاده ای لرستان برای کاهش تصادفات افزود: مسئله نگهداری جاده ها از جاده سازی بسیار مهم تر است و این امر موجب کاهش تصادفات در استان می شود.

بر اساس این گزارش، آیت الله سید احمد میرعمادی به عنوان عضو هیئت امنای جمعیت طرفداران ایمنی راه ها در لرستان نیز فعالیت دارد.