به گزارش خبرنگار مهر، آیین رونمایی از کارتپستالها و افتتاح نمایشگاه عکس قابهای خیالی شامگاه پنج شنبه با حضور مدیر انجمن عکاسی بسیج هنرمندان آذربایجان شرقی و جمعی از عکسان اهری و تبریزی در خانه تاریخی دکتر قاسم خان اهری برگزار شد.
مدیر انجمن عکاسی بسیج هنرمندان آذربایجان شرقی در این آیین با اشاره به اینکه انجمن عکسی شهرستان اهر که از یک سال گذشته فعالیت خود را شروع کرده ولی در طول یک سال به موفقیتهای بسیاری دستیافته است، اظهار کرد: انجمن هنر عکاسی اهر از سطح هنری که از یک تشکل میداشت قویتر وارد عرصه شده و ظرف یک سال نمایشگاههای متعددی را برگزار و عکاسان اهری در جشنوارههای کشور مقامهای خوبی را کسب کردهاند.
هادی فائزی برگزاری نخستین جشنواره سراسری عکس سال ارسباران را یکی از مهمترین اقدامات انجمن هنر عکاسی شهرستان اهر عنوان کرد و افزود: عقبههای بهظاهر هنری فعالیتهای عکاسی را باید متوجه شد که چه کسانی برای انجام برنامههای هنری و عکاسی علاقهمند هستند و اگر کمی تأملکنیم متوجه میشویم که بایستی به دنبال کسانی برویم که قاطبه، اخلاق و تعهد هنری دارند.
وی بابیان اینکه ۷۲ انجمن هنری عکاسی در کشور وجود دارد که این انجمنها وابسته به وزارت ارشاد، ارگانها و حتی مردمی هستند، ادامه داد: اگر بیشتر دقت کنیم متوجه خواهیم شد که اکثریت فعالیتهای تشکلی ندارند و برخی از عکاسان بهصورت انفرادی در جشنوارهها حضور یافته و مقام کسب میکنند.
مدیر انجمن عکاسی بسیج هنرمندان آذربایجان شرقی اضافه کرد: انجمن عکاسی بسیج هنرمندان آذربایجان شرقی در همکاری با انجمن هنر عکاسی شهرستان اهر افتخار میکند و در این همکاری هدف پیشبرد اهداف و عملکرد مطلوب است.
فائزی با تأکید بر اینکه اردوی عکاسی در مناطق عشایرنشین برای اعضای انجمن هنر عکاسی شهرستان اهر توسط انجمن عکاسی بسیج هنرمندان آذربایجان شرقی برگزار میشود، خاطرنشان کرد: نتیجه هنر عکاسان اهری در سفر به مناطق عشایرنشین نمایشگاه عکس در تهران، تبریز و اهر برگزار میکنیم البته برای اجرای این اردو نیازمند برنامه دقیق و منسجم است.
نمایشگاه عکس قابهای خیالی تا ۱۵ فروردینماه سال آینده در اهر دایر است
رئیس هیئتمدیره انجمن هنر عکاسی شهرستان اهر نیز در این آیین گفت: خوشبختانه تا تأمل و همکاری مطلوبی که بین انجمن عکاسی اهر و انجمن عکاسی بسیج هنرمندان تبریز و استان وجود دارد امسال توانستیم چندین اردوی عکاسی در منطقه ارسباران برگزار کنیم.
محمدرضا بهمرام با اشاره به اینکه برخی از ادارات و نهادهای شهرستان اهر در برپایی نمایشگاه عکس قابهای خیالی حمایتهایی کردند که قابلتقدیر است، افزود: با توجه به فرارسیدن ایام نوروز و حضور مسافران نوروزی در اهر بهترین فرصت برای به نمایش گذاشتن آثار هنرمندان است.
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