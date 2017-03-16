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۲۶ اسفند ۱۳۹۵، ۲۱:۳۹

فرمانده انتظامی شهرستان دره شهر:

دستکاری و بازی با اسلحه شکاری در ایلام حادثه ساز شد

دستکاری و بازی با اسلحه شکاری در ایلام حادثه ساز شد

ایلام-فرمانده انتظامی شهرستان دره شهر گفت: دستکاری و بازی با اسلحه شکاری در شهرستان دره شهر از توابع استان ایلام باعث زخمی شدن یک جوان شده است.

 سرهنگ مهرداد علیمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: جوانی ۳۱ ساله به علت اصابت سهوی گلوله اسلحه شکاری زخمی شد.

وی ادامه داد: این جوان که بگفته خودش مشغول نظافت اسلحه شکاری یکی از دوستانش بود سهوا به طرف خود تیراندازی کرد و خود را مصدوم کرد.

وی گفت: این حادثه اوایل شب گذشته در یکی از روستاهای شهرستان دره شهر اتفاق افتاد و فرد مورد نظر از ناحیه دست چپ زخمی شد.

به گفته فرمانده انتظامی شهرستان دره شهر اسلحه مورد نظر شکاری و دارای مجوز بوده است ولی با این وجود، دستکاری و بی احتیاطی این جوان باعث بوجود آمدن این حادثه شد.

سرهنگ علیمحمدی گفت:اسلحه مورد نظر جهت بررسی بیشتر ضبط شده و موضوع تحت رسیدگی قرار گرفته است.

کد مطلب 3934485

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