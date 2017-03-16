به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خباز شامگاه پنج شنبه باحضور در شرکت پخش فرآورده های نفتی شاهرود به مناسبت سالروز ملی شدن صنعت نفت بابیان اینکه اگر کشور را به یک بدن تشبیه کنیم سوخت‌رسانی مانند خون در کالبد جامعه به منزله حیات یک کشور است، ابراز داشت: اهمیت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی زمانی آشکار خواهد شد که تنها دو ساعت سوخت‌رسانی در استان پهناوری مانند سمنان متوقف شود، این حرکت منظم و دقیق حقیقتی است که نیازمند هماهنگی ارگان مهمی مانند شرکت نفت است.

وی افزود: به دلیل افزایش تردد خودرو گاهی راننده‌ها هنگام سوخت گیری در پمپ بنزین با یقین بر اینکه در جایگاه بعدی سوخت رسانی را می تواند انجام دهد طی مسیر می کند، اجرای این نظم به صورت مستقیم در ترافیک درون شهری و برون شهری اثرگذار خواهد بود و شرکت ملی پخش فرآورده نفتی با تلاش شبانه روزی می کوشد تا بهترین خدمات را به زائران علی بن موسی الرضا(ع) ارائه دهد.

استاندار سمنان بابیان اینکه بهترین حوزه در نظارت و بازرسی سیستماتیک وزارت نفت و به خصوص شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی است، ابراز داشت: کارکنان این شرکت نوروز بانان بی نوروز هستند چرا که تلاش می کنند با خدمت رسانی به مردم ایام تعطیلات را برای آنها دلنشین کند و باید توجه داشت زمانی یک مجموعه هماهنگ عمل کنند رضایتمندی مردم را به دنبال خواهد داشت.