دولت برای آب شرب ۶۰ درصد یارانه می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته مراسم افتتاحیه پروژه اصلاح و توسعه شبکه آب رسانی سه روستای قشلاق اول، قشلاق دوم و داودآباد قرچک با حضور مسئولین این شهرستان برگزار شد.

علیرضا کارگری، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران در این مراسم طی سخنانی گفت: آب شرب جزو نیازهای اساسی بشر است،در منطقه ای که آب نیست آبادانی هم نیست و هر آبادی و آبادانی نیاز به آب دارد.

وی با اشاره به مصرف آب در روستاهای قرچک اظهار داشت: مجموع سه روستای قشلاق اول، قشلاق دوم و داودآباد ۲۵ هزار نفر جمعیت دارند و این جمعیت ۸۷ لیتر در ثانیه آب مصرف می کنند.

کارگری با بیان اینکه شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران سه پروژه در جهت بهبود کمی و کیفی آب این روستاها آغاز کرده است، گفت: پروژه اول حفر چاه در منطقه بالادست این روستاها است که آب آن وارد مخزن باقرآباد در بالادست می شود و توسط یک خط لوله آب ۲۰۰ میلی متر که قبلا وجود داشت و یک خط لوله ۴۰۰ میلی متر که از بالای راه آهن اضافه شد به مردم این سه روستا آبرسانی می کند.

وی با اشاره به هزینه تولید و انتقال آب شرب در منطقه گفت: هر ۱۰۰۰ لیتر آب برای ما ۱۰۶۰ تومان تمام می شود، یعنی هر لیتر حدودا یک تومان اما قیمت فروش آن هر لیتر حدود چهار ریال است یعنی هر ۱۰۰۰ لیتر آب ۴۲۰ تومان به فروش می رسد و مابقی توسط دولت به صورت یارانه تامین می شود.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران ضمن تاکید بر صرفه جویی در مصرف آب اضافه کرد: یعنی عملا ۶۰ درصد هزینه های آب بها را دولت به صورت یارانه پرداخت می کند و لذا هرچه در مصرف آب بیشتر صرفه جویی کنیم کمتر از بیت المال مصرف کرده ایم و به توسعه کشور کمک بیشتری کردیم.