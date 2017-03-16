ترافیک در جاده های قزوین سنگین و روان است

سرهنگ نصرت الله بیگلری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: بارش باران در بیشتر محورهای مواصلاتی استان قزوین جریان دارد لذا توصیه می کنیم رانندگان با احتیاط در جاده ها تردد کنند.

وی بیان کرد: محورهای کرج به قزوین با ترافیک سنگین مواجه است و در سایر محورها از جمله قزوین به رشت و قزوین به زنجان هم شاهد ترافیک روان هستیم.

رئیس پلیس راه استان قزوین تصریح کرد: در گردنه قسطین لار در محور الموت شاهد بارش برف هستیم که تردد با احتیاط در این مسیر توصیه می شود.

سرهنگ بیگلری اضافه کرد: از رانندگان درخواست می کنیم قبل از مسافرت از وضعیت جاده ها مطلع شده و ضمن اطمینان از سالم بودن فنی خودرو با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی با احتیاط حرکت کنند.