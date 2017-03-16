داشتن طرح جامع فرهنگی در قزوین ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، احد چگینی پنجشنبه شب در جلسه کمیسون فرهنگی شورای شهر با هنرمندان که در تالار مردم برگزار شد اظهارداشت: از آنجا که برنامه جامع فرهنگی نداریم دچار سلیقه گرایی می شویم و کارها به نتیجه مطلوب نمی رسد.

وی افزود: باید نیازهای فرهنگی مطابق با امکانات موجود باشد و اگر طرح جامع تصویب شود بسیاری از برنامه ها مشخص و تعیین تکلیف می شود.

چگینی تصریح کرد: این که برخی اعلام کردند این جلسه در پایان سال نتیجه بخش نیست جای نگرانی ندارد زیرا الان زمان و فصل سیاست گذاری است و ارائه دیدگاه شما هنرمندان می تواند در تصمیم گیری سال آینده تاثیرگذار باشد.

عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر قزوین یادآورشد: هنرمندان می توانند به عنوان مشاور فرهنگی کمک اعضا شورا باشند و دیدگاههای خود را برای ارتقاء فرهنگی مطرخ کنند تا مورد استفاده قرار گیرد.

وی حمایت از هنرمندان را ضروری دانست و اظهارداشت: وظیفه خود می دانیم در شورا از هنرمندان حمایت کنیم و امیدواریم با ارتباط بیشتر از استعداد و ظرفیت هنرمندان بهره مند شویم.



