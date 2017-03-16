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۲۶ اسفند ۱۳۹۵، ۲۳:۴۹

عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر قزوین:

داشتن طرح جامع فرهنگی در قزوین ضروری است

داشتن طرح جامع فرهنگی در قزوین ضروری است

قزوین- عضو کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر قزوین گفت: داشتن طرح جامع فرهنگی شهر قزوین می تواند از رفتارهای سلیقه ای جلوگیری کرده و به ارتقاء فرهنگی کمک کند.

به گزارش خبرنگار مهر، احد چگینی پنجشنبه شب در جلسه کمیسون فرهنگی شورای شهر با هنرمندان که در تالار مردم برگزار شد اظهارداشت: از آنجا که برنامه جامع فرهنگی نداریم دچار سلیقه گرایی می شویم و کارها به نتیجه مطلوب نمی رسد.

وی افزود: باید نیازهای فرهنگی مطابق با امکانات موجود باشد و اگر طرح جامع تصویب شود بسیاری از برنامه ها مشخص و تعیین تکلیف می شود.

چگینی تصریح کرد: این که برخی اعلام کردند این جلسه در پایان سال نتیجه بخش نیست جای نگرانی ندارد زیرا الان زمان و فصل سیاست گذاری است و ارائه دیدگاه شما هنرمندان می تواند در تصمیم گیری سال آینده تاثیرگذار باشد.

عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر قزوین یادآورشد: هنرمندان می توانند به عنوان مشاور فرهنگی کمک اعضا شورا باشند و دیدگاههای خود را برای ارتقاء فرهنگی مطرخ کنند تا مورد استفاده قرار گیرد.

وی حمایت از هنرمندان را ضروری دانست و اظهارداشت: وظیفه خود می دانیم در شورا از هنرمندان حمایت کنیم و امیدواریم با ارتباط بیشتر از استعداد و ظرفیت هنرمندان بهره مند شویم.

 
 

کد مطلب 3934514

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