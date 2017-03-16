به گزارش خبرنگار مهر محمد جعفر منتظری در گفتگوی ویژه خبری در خصوص وضعیت فعالیت دوتابعیتی ها در کشور و برخورد قضایی با این موصوع گفت:قاطع نگفتیم کدام یک از این افراد تابعیت مضاعف دارند اما لیستی که داشتیم مشخص بود، آقایان از ابتدا می گفتند مدیر دوتابعیتی در دولت نداریم ما هم امیدوار بودیم.

وی افزود: با این حال وظیفه داشتیم اعلام کنیم و هشدار دهیم چون دو تابعیتی ها می توانند خطرناک باشند زیراسوگند آن کشور هم را خورده اند.

دادستان کل کشور با اشاره به نامه ارسالی وزارت اطلاعات گفت: وزارت اطلاعات در مقابل ۱۶ اسم، وضعیت را ارسال کرد .همه این افراد دارای گرین کارت بودند اما برخی تمدید نکرده و برخی هم هنوز داشتند.

وی با بیان اینکه داشتن گرین کارت ممنوع نیست،گفت:با این حال تبعاتی دارد، یکی از این افراد گرین کارتی خارج از کشور رفته و دیگر نیست. سه نفر از آنها اقامت داشتند. دو نفر هم مشاوران مقامات دولتی و حتی وزارت خارجه بودند.

وی افزود:چطور باید اجازه دهیم این فرد در یکی از مراکز مهم که اسرار کشور در آن است مشاوره بدهد؟

دادستان کل کشور با بیان اینکه یکی دیگر از دو تابعیتی ها نماینده ایران در کانادا بوده و حالا نمایندگی اش تمام شده است،گفت:چرا باید یک فرد تابعیت کانادا باید مسئولیت دولتی داشته باشد؟ وزیر اطلاعات می گوید مشاور گرفتن اشکالی ندارد! مگر ما مشاور صنعتی و ساختمان گرفتیم که حالا دو تابعیتی باشد ایرادی نداشته باشد؟ واقعا باید یک نفر دو تابعیتی مشاور برخی نهادهای مرتبط با برجام شوند؟

منتطری گفت: برخی گفته اند تابعیت دوم دارند اما بخش خصوصی هستندربطی به دولت ندارند. آیا جناب آقای علوی وزیر اطلاعات اشراف کامل به این مراکز خصوصی دارند؟ آیا طبق قانون می توانیم اجازه دهیم این دو تابعیتی مالکیت ملکی را در اختیار خود داشته باشد؟

وی افزود: البته لیست دو تابعیتی جدیدی دست ما رسیده است که ۵۲ نفر هستند که نامه آن را به وزیر اطلاعات ارسال کردیم.

منتطری در ادامه و در خصوص استعلامات قصایی کاندیداهای شورای شهر گفت: ادامه استعلامات شورای شهر در نوروز هم انجام می شود با این حال در دادستانی کل پاسخ استعلامات درخواستی تا کنون داده شده است و امیدوار یمبا همکاری خود مردم و کاندیدا ها،فضای سالمی را داشته باشیم.

دادستان کل کشور در خصوص مشکلات فضای مجازی،گفت: فضای مجازی را نمی توانیم از مردم بگیریم و این سلب کردن نه درخواست رهبری و نه مسئولان است.باید ساماندهی ویژه ای در این رابطه انجام شود.

منتظری تصریح کرد :دولت بخشنامه ای را دو سال پییش ابلاغ کرد و چندی پیش متوجه شدیم این بخشنامه مغفول باقی مانده است.در نامه این موضوع را گوشزد کرده و خواهان رعایت قانون از سوی دستگاه ها شدیم.

دادستان کل کشور تصدیح کرد: هر هفته بین ۱۶تا۲۰هزار کانال را فیلتر می کنیم که این موضوع کفایت ندارد چرا که روشهای ایجاد هنوز مفتوح است به همین دلیل باید شبکه مجازی ملی راه اندازی شود.

وی با انتقاد از رها بودن فضای مجازی گفت: در کارگروه فضای مجازی موضوعات مرتبط با فضای مجازی بررسی می شود و جرائم این فضا را رصد می کنیم.به همین منظور کاندیدا ها باید قانون را رعایت کنند تا ما مجبور به احصا موارد مجرمانه نشویم.