بصیرت و آگاهی مردم از توطئه های دشمن جلوگیری می کند

به گزارش خبرنگارمهر، آیت الله‌ عباسعلی سلیمانی عصر امروز در یازدهمین یادواره شهدای روحانی وشهدای مظلوم فاجعه تروریستی تاسوکی در شهرستان نیمروز اظهار داشت: شهیدان طلایه داران وحاملان لقای شهادت هستند و یادشان همیشه در خاطر ما باقی است.

وی افزود: استان سیستان وبلوچستان در سالی که پشت سرگذاشتیم از لحاظ امنیتی در وضعیت مطلوبی قرار داشت و امیدواریم دشمنان ما هیچگاه نتوانند رخنه در امنیت ما کنند.

وی با اشاره اینکه دشمنان در انجام دشمنی خود هیچ کوتاهی ندارند، تصریح کرد: خوشبختانه با هوشیاری دستگاه های امنیتی استان و آگاهی وهوشمندی مردم در وضعیت امنیتی خوبی قرار داریم.

آیت الله سلیمانی تأکید کرد: هر حادثه ای که ما در سیستان و بلوچستان شاهد آن بودیم مانند حادثه تاسوعای چابهار، حادثه تاسوکی، حادثه مسجد علی بن ابیطالب و بقیه آن ها به این دلیل بود که دعوای مذهبی در استان به وجود بیاید ولی هوشیاری مردم تمام توطئه های دشمنان را خنثی کرد.

وی از سردار شهید «حبیب لک زایی» به عنوان پایه گذار یادواره شهدای تاسوکی یاد کرد وگفت: ان شاءالله این سنت نیک سردار شهید لک زائی به همت والای مردم منطقه ومسئولین درسالهای آینده نیز ادامه پیدا کند.