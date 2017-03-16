نظارت ۱۱ گروه ارزیاب بر مراکز درمانی و اورژانس در نوروز

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر پیرحسین کولیوند، اظهار داشت: ارائه خدمات خالصانه و رضایت مندی مردم در مراکز مختلف درمانی و اورژانس مهمترین اولویت ما به ویژه در ایام نوروز است.

وی با بیان اینکه به صورت مستمر بر شیوه عملکرد و اقدامات مراکز بهداشتی و درمانی و نیروهای اورژانسی در سراسر کشور نظارت می شود، افزود: از ۲۵ اسفند تا ۱۴ فروردین، ۱۱ گروه ارزیاب به مناطق مختلف کشور برای نظارت بر شیوه کار نیروهای اورژانسی اعزام می شوند.

نماینده تام الاختیار وزارت بهداشت در طرح سلامت نوروزی سال ۹۶، گفت: این ۱۱ گروه از اورژانس کشور تمامی پایگاه های جاده ای و کمپ های سلامت را از نظر حضور نیروهای انسانی تخصصی، دارو و تجهیزات، نحوه ارائه خدمات، رضایت مندی مردم مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهند.

سرپرست مرکز اورژانس کشور، ادامه داد: این گروه ها در حوزه بیمارستانی از تمامی اورژانس های بیمارستانی، شبکه های بهداشت، درمانگاه ها،داروخانه های شبانه روزی، دندانپزشکی ها،آزامایشگاه ها و مراکز رادیولوژی و سی تی اسکن را مورد بازدید قرار می دهند.

وی تصریح کرد: تمامی ارزیابی ها به صورت آنلاین با فرم الکترونیکی به مرکز اورژانس کشور ارسال می شود و نحوه عملکرد و کیفیت خدمات ارائه شده به مردم را به صورت آنلاین نظارت می کنیم.

کولیوند گفت: در استان تهران نیز از تمامی اورژانس های بیمارستانی و مراکز درمانی و دندانپزشکی به منظور ارتقای ارائه خدمات به مردم و نظارت بر نحوه خدمات دهی ارزیابی و بازدید به عمل می آید.

سرپرست مرکز اورژانس کشور افزود: هم اکنون ۴ گروه در شهرهای قم، اراک، خرم آباد، بروجرد، دزفول، اهواز، مهران، ایلام، کرمانشاه، همدان، ساوه، بندرعباس بوشهر، قشم, بندر لنگه، شیراز، جیرفت، بم، کرمان، کاشان، اصفهان، یاسوج, شهرکرد و دلیجان در حال ارزیابی و نظارت هستند.

وی با بیان اینکه کارشناسان eocمرکز مدیریت حوادث به صورت شبانه روزی در ستاد مرکز مدیریت حوادث وزارت بهداشت در ستاد خدمات سفر و گردشگری و همچنین ساختمان ترافیک پلیس راهور استقرار دارند، خاطرنشان کرد: این کارشناسان با حضور شبانه روزی خود می توانند در صورت بروز حوادث مدیریت جامعی را در جهت هدایت بحران داشته باشند.