کاهش ۲۸ درصدی بودجه وزارت خارجه آمریکا/ افزایش بودجه پنتاگون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، کاهش ۲۸ درصدی بودجه وزارت خارجه آمریکا باعث انتقاداتی به دولت ترامپ شده است.

لایحه بودجه پیشنهادی ترامپ برای سال مالی آینده نشان از کاهش قابل توجهی در بودجه وزارت خارجه آمریکا دارد که سبب واکنشهایی از سوی مقامات سابق و کنونی وزارت خارجه آمریکا شده است.

این در حالی است که رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا در تلاش برای توجیه این تصمیم ترامپ بر ضرورت یک دیپلماسی موثرتر و کمک بیشتر به توسعه تاکید کرد.

لایحه بودجه پیشنهادی ترامپ کاهش بیست و هشت درصدی منابع مالی وزارت امور خارجه را که کلیه مسئولیت ها و وظایف مرتبط با دیپلماسی آمریکا را بر عهده دارد مد نظر قرار داده است.

بودجه کنونی وزارت امور خارجه آمریکا که آژانس توسعه بین المللی USAID را در بر می گیرد، بالغ بر پنجاه میلیارد دلار است. در لایحه بودجه پیشنهادی دونالد ترامپ افزایش چشمگیر پنجاه و چهار میلیارد دلاری پیش بینی شده برای امور دفاعی (رشد تقریبا ده درصدی) با کاهش ملموس منابع مالی اکثر وزارتخانه های دیگر و آژانسهای فدرال آمریکا همراه شده است.

لازم به ذکر است در حال حاضر وزارت خارجه آمریکا حدود ۷۰ هزار کارمند و۲۵۰ سفارتخانه و کنسولگری نیز در سطح جهان دارد.