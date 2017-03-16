به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدحسن باستی در نشست شورای هماهنگی مدیریت ستاد بحران استان بوشهر با قدردانی از تعامل و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و امدادرسان در مقابله با بحران‌های مختلف اظهار داشت: شرائط امسال استان بوشهر در ایام تعطیلات نوروز با دیگر سال‌ها بسیار متفاوت است چراکه در این ایام شاهد ورود حجم زیادی از مسافران نوروزی به استان بوشهر و بارش شدید باران هستیم.

وی با بیان اینکه بارش سیل‌آسا مشکلات مسافران نوروزی را افزایش می‌دهد تاکید کرد: شرائط ورود مسافران به استان و بروز بارش شدید باران مشکلات و رسیدگی به میهمانان را مضاعف می‌کند.

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر با بیان اینکه حدود ۵ برابر مصرف آب کشاورزی و آشامیدنی استان بوشهر در بارندگی بهمن ماه امسال هدر رفت گفت: در مدت سه روز بیش از ۳.۷ میلیون متر مکعب بارش باران در استان بوشهر ثبت شد که بخش عمده‌ای از آن راهی دریا و بخشی هم در سدهای مختلف ذخیره‌سازی شد.

باستی با بیان اینکه این حجم بارندگی فرصتی برای مقابله با بی‌آبی در استان بوشهر فراهم می‌کند تصریح کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی و امدادی استان بوشهر برای پیشگیری از خسارت بارش سیل‌آسا آماده باش هستند.

وی با بیان اینکه آمادگی نیروها در سیل گذشته کاهش خسارات در پی داشت افزود: سیل بهمن ماه امسال ۴۵۷ میلیارد تومان به استان بوشهر خسارت وارد کرد و این در حالی است که تعامل همه دستگاه‌ها سبب جلوگیری از تلفات و کاهش خسارت شد.

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر با بیان اینکه همه دستگاه‌ها صددرصد آماده باش هستند تصریح کرد: همه فرمانداران استان بوشهر ستاد مدیریت بحران تشکیل دهند و راهکارهای لازم برای کاهش خسارت ارائه کنند.

باستی با تاکید بر استقرار اکیپ‌های راهداری و پلیس راه در محورهای ورودی استان بوشهر گفت: محورهای کنارتخته به برازجان، دیلم به گناوه و دیگر محورهایی که تردد مسافران نوروزی بیشتر است اکیپ‌های ویژه راهداری و پلیس راه مستقر شوند.

وی با تاکید بر توجه به اطلاع رسانی صدا و سیما در بارش‌های شدید پیش‌رو افزود: اطلاع رسانی به موقع سبب کاهش مشکلات و خسارات می‌شود که در این عرصه رسانه ملی صدا و سیما نقش ارزنده‌ای دارد.

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر با تاکید بر هدایت عشایر مستقر در استان بوشهر به نقاط ایمن خاطرنشان کرد: نقاط بحران که عشایر استان بوشهر استقرار دارند شناسایی و به نقاط امن هدایت شوند.