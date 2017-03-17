به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی در بازدید از ایستگاه مترو فرودگاه مهرآباد با بیان اینکه ما به دنبال اتصال ترمینالهای فرودگاهی به شبکههای مترو درون شهری هستیم گفت: با اتصال ترمینالهای فرودگاهی و مترو و همچنین توسعه حمل ونقل عمومی و ارتباط آن با شبکه قطارهای درون شهری حجم خودروها در حدفاصل حومه شهرها و کلانشهرها به ریل منتقل میشود.
وی اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی در حال تلاش برای اتصال ترمینالهای فرودگاهی به خطوط مترو در درون شهرها است، به طوریکه فرودگاههای مهرآباد و مشهد به شبکههای مترو درون شهری متصل شدهاند و فرودگاههای اصفهان، شیراز و تبریز نیز در راستای دسترسی به یک حمل ونقل یکپارچه از سوی مسئولان در حال ترغیب و پیگیری هستند.
وی با بیان اینکه ما به دنبال توسعه حمل ونقل حومهای و یکپارچهسازی آن با مترو درونشهری هستیم گفت: علت اینکار انتقال حجم خودروها در حدفاصل حومه شهرها و کلانشهرها مانند حدفاصل تهران- کرج، تهران- گرمسار و تهران- قم منتقل شوند.
تاسیس شرکت قطارهای حومهای
وزیر راه و شهرسازی از تاسیس شرکت قطارهای حومهای در سالن آینده خبر داد و گفت: این مسئله در برنامه ششم توسعه تصویب شده و هماکنون در حال پیگیری است.
آخوندی در ادامه به مسئله نوسازی واگنها اشاره کرد و گفت: طبق ماده ۱۲ قانون دائمی برای رفع موانع تولید دولت مصوبهای طرح کرده که سرمایهگذار در صورت سرمایهگذاری برای توسعه شبکه ریلی از محل صرفهجویی انرژی از سود آن بهرهمند شوند.
این مقام مسئول با اشاره به سهم ۶۰ درصدی صرفهجویی در صورت سرمایهگذاری در حمل ونقل ریلی خاطرنشان کرد: میزان صرفهجویی انجام شده از طریق سرمایهگذاری در حمل ونقلی ریلی به خود سرمایهگذار باز میگردد که این مسئله از طریق قراردادی که وزارت راه وشهرسازی و وزارت کشور برای راهآهن و مترو با وزارت نفت منعقد شده حمایت لازم را از سرمایهگذار و بخش خصوصی میکنند.
بهرهبرداری از پروژههای عمرانی فرودگاه مهرآباد با حضور رئیس جمهوری
وزیر راه و شهرسازی در ادامه بازدید از فرودگاه مهرآباد از محوطه ترمینالهای یک و دو بازدید کرد و از بهره برداری از اقدامات عمرانی انجام گرفته در این فرودگاه با حضور ریاست جمهوری خبر داد.
وی در ادامه به تعمیر و مرمت ترمینالهای فرودگاه مهرآباد اشاره کرد و گفت: ترمینال فرودگاه مهرآباد با ظرفیت جابجایی ۱۶ میلیون مسافر باید همواره در بهترین وضعیت قرار داشته باشد و همان طور که ملاحظه میکنید فضای ترمینال نسبت به گذشته بهتر شده و ازدحام مسافر مثل سابق نیست.
آخوندی اقدامات عمرانی انجام شده در خصوص باندهای فرودگاهی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: امیدواریم این اقدامات با حضور ریاست جمهوری رونمایی شود.
ورود تاکسیهای هیبریدی به فرودگاه مهرآباد
آخوندی از ورود تاکسیهای هیبریدی به ناوگان تاکسیرانی فرودگاه مهرآباد خبر داد و گفت: هدف از ورود تاکسیهای هیبریدی به ناوگان خدماتی فرودگاه مهرآباد کاهش آلودگی زیست محیطی است.
وی افزود: در این دولت ما اقدام به جداسازی باند برخاست از نشست به منظور کاهش تاخیرات نوبت دهی و افزایش دقت کرده ایم.
وزیر راه و شهرسازی همچنین به میزان جابجایی مسافر در سال گذشته اشاره کرد و گفت: در سال ۹۴ حدود ۴۹ میلیون مسافر جابجا شدهاند و در ۱۱ ماهه سال جاری به غیر از اسفند ماه ۵۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر جابجا شدهاند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل در بخش داخلی ۱۹ درصد رشد نشان میدهد.
آخوندی با بیان اینکه میزان تقاضا در حوزه حمل و نقل هوایی نسبت به گذشته زیاد شده است، تصریح کرد: برخی از علل این افزایش تقاضا ناشی از آزادسازی قیمت بلیتها بوده است. به طوری که قیمت بلیت در اوقات غیر پیک کاهش مییابد و در زمان پیک سفر رو به افزایش میرود.
وی خاطرنشان کرد: با این اقدام امکان استفاده از هواپیما و میزان بهرهوری افزایش یافته است. با متغیر شدن قیمتهای بلیت هواپیما ما شاهد فروش بلیت به قیمت ۵۰ هزار تومان در زمان اوج سفرها نیز بودهایم.
آخوندی با بیان اینکه تحولات بسیار خوبی در فرودگاه مهرآباد برای رفاه مسافران و تسریع تردد آنان صورت گرفته است، گفت: بزودی شاهد تحولات بزرگ در فرودگاههای کشور رخ خواهد داد.
وی گفت: دسترسی معلولان و سالمندان در فرودگاه مهرآباد و سایر فرودگاهها افزایش یافته است.
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