مواد اولیه به کار خانه روغن نباتی جهان ترزیق شد/اجرای طرح توسعه

به گزاشر خبرنگار مهر، سید آقا بیوک موسوی شامگاه پنج شنبه در حاشیه بازید از روند آغاز بکار مجدد شرکت روغن نباتی جهان، با اشاره به اینکه روغن نباتی جهان طی سالجاری و سال گذشته به دلایلی تعطیل شده بود، افزود: درحال حاضر چرخ های این کار خانه با ۱۸۵ نفر کار گر دوباره فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی اظهار کرد: کار خانه روغن نباتی جهان روزانه ۱۵۰ تن روغن تولید می کند و قطب اصلی تولید روغن در شمالغرب کشور است.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان گفت: طی سالجاری متاسفانه این کار خانه یک ماه تعطیل بود و برخی از نیروهای خود را تعدیل کرده بود ولی با جلساتی که با مدیر عامل این شرکت با اعضای امنیت کار گری دراستانداری تشکیل شد تعهداتی این شرکت داد و استانداری هم کمکهای لازم را کرد.

موسوی تاکید کرد: در حال حاضر مواد اولیه به این کار خانه ترزیق شده و کار گران مشغول به کار هستند و مابقی کار گران هم مشغول می شوند.

وی تصریح کرد: کار خانه روغن نباتی جهان با تامین مواد اولیه مشکلات تعطیلی را ندارد.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان گفت: این کار خانه منحصر به فرد است چرا که تجهیزات و ماشین آلات بسیار پیشرفته دارد و فضای خوبی که این کارخانه دارد طرح توسعه این کار خانه در دستور کار است.

موسوی ابراز کرد: با طرح توسعه خط تولید این کارخانه ظرفیت تولید این کار خانه به ۲۵۰ تا ۳۰۰ تن در روزافزایش یابد.