انهدام باند سارقان خودرو با ۶۳ فقره سرقت در سیستان و بلوچستان

سرهنگ ابراهیم ملاشاهی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در پی افزایش وقوع سرقت خودرو در سطح شهرستان زاهدان موضوع به صورت ویژه در دستور کار کاراگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: در راستای تشدید اقدامات کنترلی و افزایش گشت های محسوس و نامحسوس، ماموران پلیس آگاهی موفق به شناسایی و دستگیری مظنونان اصلی پرونده که افرادی سابقه دار و حرفه ای هستند، شدند و با هماهنگی قضایی این سارقان رادر عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه در مخفیگاهشان، دستگیر و به پلیس آگاهی دلالت دادند.

وی اظهار داشت: در بازجویی های فنی و تخصصی پلیس، متهمان با مشاهده مستندات و مدارک پلیسی لب به اعتراف گشوده و در مورد شیوه سرقت های انجام شده عنوان کردند که خودروهای مدل پایین را که فاقد تجهیزات ایمنی بودند سرقت و در حاشیه شهر قطعات و لوازم آنها را برداشته و اسکلت خودرو را رها می کردند.

رئیس پلیس آگاه سیستان و بلوچستان گفت: متهمان به ۶۳ فقره سرقت خودرو در سطح شهرستان زاهدان اعتراف کردند.

وی ضمن قدردانی از همکاری مردم با پلیس، از شهروندان خواست: در صورت مشاهده هر گونه فعالیت غیر قانونی توسط افراد مشکوک مراتب را در اسرع وقت از طریق فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطلاع رسانی کنند، تا نسبت به دستگیری مجرمان و مخلان نظم و امنیت اقدام شود.

