هرمزگان تا پایان سال بارانی است

به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه سی سی پور بیان داشت: نقشه های هواشناسی نشان دهنده ناپایداری وضعیت جوی و دریایی استان است. این سامانه از روز پنجشنبه وارد استان هرمزگان شد و تا سه شنبه اول فروردین شاهد بارش های باران در نقاط مختلف استان هستیم. نتیجه فعالیت دو سامانه بارشی جنوبی بر روی استان به صورت افزایش ابر، رگبار باران و رعد وبرق، افزایش باد و مواج شدن دریا خواهد بود.

وی عنوان کرد: سامانه بارشی اول از روز پنجشنبه تا اوایل یکشنبه و سامانه بارشی دوم که فعالیت قابل ملاحظه تری خواهد داشت طی روزهای دوشنبه و سه شنبه در استان فعال خواهد بود.

به گفته وی، پنجشنبه و جمعه دیروز و امروز شاهد افزایش ابر، رگبار پراکنده باران و رعد و برق و افزایش باد بخصوص در مناطق غربی بودیم. همچنین روز شنبه ابرناکی منطقه و در برخی نقاط رگبار پراکنده باران و رعد و برق خواهد بود.

سی سی پور افزود: دوشنبه و سه شنبه سی ام اسفند 95 و اول فروردین 96 در غالب نقاط افزایش ابر، بارش قابل ملاحظه باران همراه با رعد و برق و وزش باد شدید و طوفانی شدن دریا. با توجه به نامساعد بودن شرایط جوی و دریایی استان خصوصاً طی روزهای آغازین سال جدید تمهیدات لازم صورت گیرد.