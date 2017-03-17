انگشتان پای محیط بان چهارمحالی با شلیک شکارچیان قطع شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران یکی از محیط بانان استان چهارمحال و بختیاری در آستانه عید نوروز و بر اثر بی رحمی و خودخواهی گروهی از شکارچیان متخلف و به دنبال شلیک مستقیم آنان دچار نقص عضو شده و دو انگشت پای خود را از دست داد.

روز سه شنبه ۹۵/۱۲/۲۴ نیروهای یگان محیط زیست منطقه حفاظت شده شیدا حین گشت و کنترل با دو شکارچی متخلف در منطقه رو به رو شدند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری در این باره گفت: محیط بانان جهت برخورد قانونی با متخلفین وارد عمل شدند اما یکی از دو شکارچی با مشاهده ماموران از فاصله بسیار نزدیک بوسیله اسلحه شکاری به پای چپ محیط بان علیمراد طادی شلیک کرد.

شهرام احمدی اظهار داشت: شکارچیان متخلف پس از مجروح کردن محیط بان با بجا گذاشتن دو قبضه اسلحه شکاری تک لول غیرمجاز (قاچاق) و سایر ادوات شکار از محل حادثه گریختند.

پس از این واقعه محیط بانان مصدوم به بیمارستانی در شهرکرد منتقل شده و تحت عمل جراحی قرار گرفت.

متاسفانه یکی از انگشتان پای محیط بان علیمراد طادی بر اثر برخورد ساچمه های اسلحه شکاری و شدت جراحات وارده کاملا قطع شده، یکی دیگر از انگشتان وی کوتاه شده و انگشت دیگر وی نیز پلاتین گذاری و وی دچار نقص عضو شده است.

وضعیت عمومی محیط بانان مجروح مناسب بوده اما وی به منظور تکمیل مراحل درمانی هنوز در بیمارستان بستری است.

هویت متخلفان توسط محیط بانان حاضر در صحنه درگیری شناسایی شده و با شکایت اداره کل حفاظت محیط زیست به مراجع قضایی به زودی دستور قضایی جهت جلب ضاربان صادر خواهد شد.