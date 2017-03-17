پیشرفت ساماندهی ۸ تعاونی اعتبار منحله در موسسه اعتباری کاسپین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، فرشاد حیدری با بیان اینکه موسسه کاسپین براساس مصوبه شورای پول و اعتبار در ۲۷ اسفند ۹۴ اجازه فعالیت دریافت و وظیفه آن ساماندهی امور ۸ تعاونی منحله بود گفت: باید دارایی های این تعاونی های منحله پس از ارزیابی و کارشناسی به موسسه کاسپین منتقل شود تا متناسب با دارایی های منتقل شده، بدهی های این تعاونی های منحله نیز به موسسه کاسپین منتقل شود.

وی افزود: دارایی ها شامل تسهیلات اعطایی، اموال منقول و غیرمنقول است که باید شناسایی و ارزیابی شوند و این کار به لحاظ تعداد پرونده های اعتباری، تعداد زیاد اموال و املاک و وجود این اموال و املاک در نقاط مختلف کشور و مسائل مرتبط به آنها مستلزم صرف زمان نسبتاً طولانی است. ضمن آنکه شناسایی، ارزیابی و کارشناسی این دارایی ها باید با دقت مورد رسیدگی واقع و به نحوی انجام شود تا حق و حقوقی از اشخاص ضایع نشود.

معاون نظارتی بانک مرکزی در خصوص اقدامات بانک مرکزی برای ساماندهی تعاونی های منحله در موسسه اعتباری کاسپین گفت: با نظارتی که بانک مرکزی در سال ۹۵ بر فرآیند انجام کار داشت خوشبختانه موفق شدیم با ساماندهی ۵ تعاونی منحله، مسئولیت آنها را به موسسه کاسپین واگذار کنیم و این موسسه موظف به پاسخگویی به سپرده گذاران این ۵ تعاونی شامل حسنات اصفهان، الزهرا مشهد، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران و امید جلین مازندران است، ضمن اینکه دارایی های این تعاونی های منحله بعد از شناسایی، کارشناسی و ارزیابی به موسسه کاسپین منتقل شد و این موسسه از این به بعد پاسخگوی سپرده گذاران تعاونی های منحله مذکور خواهد بود.

معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: شناسایی و کارشناسی دارایی های دو تعاونی دیگر شامل «بدر توس» و «پیوند مشهد» هم دردست انجام است که باتوجه به پیچیدگی بیشتر کار آنها، همکاری و هماهنگی تنگاتنگی با مقامات قضایی داشته و مقدمات کار فراهم شده و با هیات تصفیه این دو تعاونی و هیات مدیره موسسه کاسپین توافق کرده ایم که دارایی های شناسایی شده ی این دو تعاونی هم ارزیابی و به موسسه کاسپین منتقل شود که پس از اخذ مجوز از مرجع قضایی مربوطه در مشهد این ساماندهی انجام خواهد شد که امیدواریم این امر در فروردین ۹۶ نهایی شود. به این ترتیب امور ۷ تعاونی منحله از مجموع ۸ تعاونی اعتبار منحله ساماندهی شده و خواهد شد.

حیدری درباره تعاونی دیگر به نام تعاونی اعتبار منحله فرشتگان هم افزود: دارایی های این تعاونی با دستور بازپرس محترم دادسرای پولی و بانکی در تهران درحال ارزیابی و کارشناسی است و طبق هماهنگی های به عمل آمده با سرپرست محترم دادسرای مذکور امیدواریم تا پایان فروردین ۹۶ نتایج ارزیابی ها و کارشناسی اموال و املاک شناسایی شده ی این تعاونی انجام و نهایی شود. این دارایی ها پس از تعیین ارزش با هماهنگی مرجع قضایی و بانک مرکزی به موسسه اعتباری کاسپین منتقل و متناسب با آن سپرده سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان هم به موسسه کاسپین منتقل خواهد شد.

وی همچنین اظهارداشت: امیدواریم با پیشرفت حاصل شده در سال ۹۵ بتوانیم در پایان فروردین سال ۹۶ کار انتقال دارایی ها را آغاز و سپس به تناسب سپرده ی سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان با برنامه ای مدون و با نظر مرجع قضایی و بانک مرکزی به موسسه کاسپین منتقل و سپس موسسه مذکور پاسخگوی سپرده گذاران خواهد بود.

معاون نظارتی بانک مرکزی در ادامه گفت: بیشترین تعداد سپرده گذاران مربوط به تعاونی اعتبار منحله فرشتگان است. بر اساس آخرین اطلاعات موجود تعداد سپرده های تعاونی اعتبار منحله فرشتگان بالغ بر ٧٣٠ هزار فقره می باشد که تعداد سپرده های زیر بیست میلیون تومان بالغ بر ٦٥٠ هزار فقره می باشد که حسب توافق انجام شده با مرجع قضایی تلاش می کنیم در بهار سال آینده ۶۵۰ هزار سپرده گذار ذکرشده را در اولویت اول پرداخت قرار دهیم که بدین ترتیب تقریبا ۹۰ درصد سپرده گذاران تعاونی فرشتگان در بهار سال آینده تعیین تکلیف می شوند.

حیدری درباره آمار مجموع این ۸ تعاونی افزود: هنوز جزییات آن به طور کامل قطعی نشده است زیرا پرونده دو تعاونی اعتبار نزد مقام قضایی مفتوح است همچنین برخی تبانی ها و انتشار گواهی سپرده های جعلی و واهی و بدهی های صوری وجود دارد که مشخص شدن آن مستلزم رسیدگی قضایی است.