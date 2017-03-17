درخواست سوریه برای توقف حملات آمریکا به سدها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، «منذر منذر» معاون نماینده سوریه در سازمان ملل در پیامی از طرف دولت سوریه به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت سازمان ملل که روز پنجشنبه منتشر شد، گفت: اهالی ساکن مناطق واقع در امتداد رود فرات در عراق ممکن است تحت تاثیر تخریب هدفمند زیرساختارهای این منطقه قرار گیرند.

وی در پیام خود افزود: تخریب کامل سدهای تشرین و فرات بر اثر حملات هوایی ائتلاف بین المللی که شهرها و روستاها را هدف قرار می دهد وآنها را پر از آب می کند، زندگی صدها هزار نفر از اهالی این مناطق را به خطر می اندازد.

سازمان ملل ماه گذشته نیز درباره جاری شدن سیل در سوریه بر اثر بالا رفتن سطح آب در سد فرات و اقدامات خرابکارانه داعش علیه این سد و نیز خسارت های بیشتر به سبب حملات هوایی ائتلاف ضد داعش هشدار داده بود.

منذر در نامه خود نوشت: دولت جمهوری عربی سوریه از شورای امنیت سازمان ملل و دبیر کل این سازمان می خواهد که آمریکا و اعضای ائتلاف بین المللی را به توقف حملات ضد سد فرات و سد تشرین و مناطق اطراف آن و دیگر زیرساخت ها ملزم کنند تا از وقوع فاجعه جلوگیری کنند.

این در حالی است که ارتش سوریه در هفته های اخیر، به پیشروی قابل ملاحظه در کرانه باختری رود فرات دست یافته است.

بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در مصاحبه ای که روز شنبه منتشر شد، نیروهای آمریکایی در این کشور را به علت ورود بدون اجازه به سوریه «نیروی اشغالگر» خواند.