تشدید نظارت بر تأسیسات گردشگری قم/ برپایی ۹ نمایشگاه صنایع دستی

به گزارش خبرگزرای مهر به نقل از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم، عیسی رضایی با اشاره به این که این نظارت‌ بر مراکز گردشگری قم با مشارکت مرکز بهداشت و تعزیرات حکومتی اجرا می‌شود، گفت: در طرح نوروزی از ۲۵ اسفندماه به مدت یک ماه این تیم ها از دفاتر خدمات مسافرتی، مجتمع های پذیرایی و بین راهی، واحدهای اقامتی، نمازخانه‌ها و سرویس‌های بهداشتی نظارت می‌کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم افزود: امسال افزایشی در نرخ خدمات رسانی در واحدهای اقامتی استان قم نداریم.

به گفته وی، ۷۰ دفتر خدمات مسافرتی، ۳۵ هتل، ۲۷ هتل آپارتمان، ۵۵ مهمانپذیر، ۱۷۰ خانه مسافر و ۹۷ واحد مجتمع بین راهی و پذیرایی با ظرفیت ۱۰ هزار تخت اقامتی و پذیرایی آماده خدمات رسانی به مسافران نوروزی است.

وی با اشاره به برپایی ۹ نمایشگاه صنایع دستی در قم گفت: این نمایشگاه‌ها با همکاری تأسیسات گردشگری در هتل فدک، مهتاب، مجتمع زمزم، مجموعه آب و تاب، خانه تاریخی ملاصدرا، گنبد مقابر سبز، خانه تاریخی زند و عوارضی قم – تهران برای معرفی وعرضه صنایع دستی برپا است.

رضایی بیان داشت: برپایی نمایشگاه‌های صنایع دستی باید در نزدیکترین مکان به حرم حضرت معصومه(س) و رفت و آمد زائران باشد تا بتوان از ظرفیت این زائران در عرضه صنایع دستی استفاده کرد که این امر با وجود مشکلاتی محقق نشد.

وی از تشکیل ستاد اجرایی خدمات سفر در اداره کل میراث فرهنگی قم خبر داد و گفت: این ستاد با فعالیت هشت کمیته ازجمله یگان حفاظت، پشتیبانی، اسکان، حراست، اماکن و موزه ها، بازرسی و نظارت، نمایشگاه ها و آمار و اطلاع رسانی کار خویش را آغاز کرده است.

وی با درخواست از مسافران نوروزی در حفاظت از آثار تاریخی گفت: تاریخ نشانگر هویت و فرهنگ یک ملت است از این رو مردم باید مواظب تخریب آثار تاریخی باشند همچنین تیم های یگان حفاظت میراث فرهنگی نیز به صورت گشت موتوری و خودرویی از ۳۶۰ اثر تاریخی استان قم بازدید انجام می دهند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم ادامه داد: در همین راستا تعدادی از اماکن تاریخی از جمله کاروانسرای دیرگچین، پاسنگان، خانه تاریخی زند، امام راحل، یزدانپناه، ملاصدرا، گنجینه آثار مراجع، موزه مردم شناسی و سایر اماکن با حضور کارشناسان میراث فرهنگی برای راهنمایی و بیان تاریخ هفت هزار ساله استان قم بر روی گردشگران گشوده شده است.