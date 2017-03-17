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۲۷ اسفند ۱۳۹۵، ۱۳:۳۲

معاون پشتیبانی آموزش وپرورش قشم:

۳۶۰ کلاس درس آماده پذیرش میهمانان نوروزی در قشم و درگهان

۳۶۰ کلاس درس آماده پذیرش میهمانان نوروزی در قشم و درگهان

قشم-معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت آموزش وپرورش قشم گفت: ۳۶۰ کلاس درس جهت اسکان فرهنگیان در قشم و درگهان آماده پذیرش است.

عطالله میرزاده در گفتگو با مهر اظهار داشت: با توجه به استقبال مردم برای سفر به قشم و ازدحام جمعیت در این جزیره زیبا، اعضای ستاد اسکان آموزش وپرورش قشم نهایت تلاش خود را درتکریم مهمانان نوروزی بکار گرفته اند.

وی با بیان اینکه تلاش همکاران ستاد اسکان آموزش وپرورش این ناحیه آموزشی قابل تقدیر است،افزود: ستادهای اسکان فرهنگیان با توجه به ظرفیت موجود تمام تلاش خود را در ارایه خدمات رفاهی به میهمانان نوروزی را بکار بسته اند.

میرزاده افزود: شهر قشم قریب به ۳۶۰ کلاس درس در دو محل اسکان مرکزی و درگهان دارد که با توجه به حضور گسترده میهمانان نوروزی قریب به اتفاق همه آنها تکمیل شده اند و کار خدمات رسانی و ایجاد امکانات رفاهی به صورت تمام وقت در حال انجام است.

این مسئول ادامه داد: ۱۲۳ کلاس اینترنتی در این جزیره وجود دارد که تمامی آنها از قبل رزرو شده اند و ظرفیت مدارس غیر اینترنتی نیز در شب گذشته تکمیل شده بودند.

کد مطلب 3934619

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