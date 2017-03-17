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۲۷ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۳۰

بازدید رئیس پلیس آگاهی ناجا از کلانتری های «مکنا» زاهدان

بازدید رئیس پلیس آگاهی ناجا از کلانتری های «مکنا» زاهدان

زاهدان - رئیس پلیس آگاهی ناجا با حضور در شهرستان زاهدان از کلانتری های طرح مکنا این فرماندهی بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان، سردار محمدرضا مقیمی در این بازدید که از کلانتری های طرح «مکنا» زاهدان صورت گرفت، اظهار داشت: افزایش کیفیت بخشی خدمات انتظامی و بهسازی و مدرن سازی یگان های انتظامی یکی از اهداف همیشگی و مهم ناجا بوده است.

رئیس پلیس آگاهی ناجا از اقدامات صورت گرفته در این راستا در سیستان و بلوچستان ابراز رضایت کرد، افزود: از زحمات فرماندهی و ماموران انتظامی زاهدان قدردانی می کنیم.

گفتنی است کلانتری های سطح شهرستان زاهدان در راستای طرح تحول «کوپها» بهسازی و بازسازی شده است.

کد مطلب 3934633

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