مصرف نمک در اردبیل بیش از میانگین کشوری است

به گزارش خبرنگار مهر، صادق حضرتی قبل از ظهر جمعه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: مصرف بالای نمک خطر ابتلا به بسیاری از بیماری‌ها را افزایش می‌دهد و لازم است این عادت تغذیه اصلاح شود.

وی تأکید کرد: علاوه بر مصرف بالای نمک، شاهد مصرف بالای فست فود در بین شهروندان اردبیلی هستیم.

معاون امور بهداشتی علوم پزشکی استان تأکید کرد: در مقابل مصرف میوه و سبزیجات که به طور متوسط می‌بایست پنج واحد در روز باشد، در این استان اندک است.

حضرتی تأکید کرد: در عین حال اردبیل در گروه استان‌های با شیوع بالای فشارخون قرار گرفته است که بخشی از آن به دلیل مصرف نامناسب نمک است.

وی افزود: تغذیه ناسالم از جمله علل بروز چهار گروه بیماری‌های غیر واگیر شامل بیماری‌های قلبی، تنفسی، دیابت و سرطان‌ها محسوب می‌شود.

معاون امور بهداشتی علوم پزشکی استان متذکر شد: با توجه به هدف‌گذاری کاهش ۲۵ درصدی مرگ‌ومیر ناشی از این بیماری‌ها تا سال ۱۴۰۴ ضروری است علل بروز و تشدید بیماری‌ها کاهش یابد.

حضرتی با بیان اینکه مصرف دخانیات، الکل، تغذیه ناسالم و چاقی چهار عامل زیستی تشدید این بیماری‌ها هستند، اضافه کرد: کاهش ۲۰ درصدی تحرک ناکافی، کاهش ۱۰ درصدی مصرف الکل، کاهش ۳۰ درصدی مصرف دخانیات و کاهش ۳۰ درصدی مصرف نمک هدف گذرای شده است.