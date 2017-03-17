کشف ۲۶ کیلوگرم حشیش در ملارد/یک نفر دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ برزو همتی صبح امروز با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران گفت: مأموران کلانتری ۱۲ مارلیک حین گشت زنی به خودرویی مشکوک شده و پس از متوقف کردن خودرو موفق به کشف ۲۶ کیلوگرم حشیش و دستگیری یک نفر شدند.

وی افزود: متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ملارد در پایان خاطرنشان کرد:اولویت اصلی پلیس برخورد قاطع با قاچاقچیان مواد مخدر بوده و امید است با همکاری اطلاعاتی مردم و برنامه ریزی از سوی پلیس، شاهد افزایش امنیت مطلوب در جامعه باشیم.

وی رتبه اول ملارد در شورای هماهنگی مواد مخدر را از نمونه موفقیت های پلیس ملارد در مبارزه با مواد مخدر دانست و افزود: قاچاقچیان بدانند پلیس هوشیار است و کوچکترین تحرکات آن ها را رصد می کند.

همتی اضافه کرد: هرکس که مرتکب تخلف می شود دیر یا زود توسط پلیس گرفتار خواهد شد و به توسط قانون به مجازات اعمال پلید خود خواهد رسید و لذا اگر کمی دور اندیشی در خلافکاران و قاچاقچیان وجود داشته باشد از انجام این گونه اعمال خودداری می کنند.