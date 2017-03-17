به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منطقه ویژه پارس، پارس بهرام دشتی نژاد اظهار داشت: بر اثر ورود سامانه جدید بارشی، آبگرفتگی معابر و وقوع سیل و سیلاب طی روزهای ۲۸ و ۲۹ اسفند ماه در پایتخت انرژی کشور قابل پیش بینی است.
وی، آگاهی بخشی و اطلاع رسانی را یکی از مهمترین اقدامات ستاد مدیریت بحران منطقه ویژه پارس برشمرد و تاکید کرد: به سبب آبگرفتگی معابر و طغیان رودخانهها، همه شهروندان و مسافران از استقرار، توقف و عبور از حاشیه دریاچه سدها بندها،کانالهای آبیاری، حریم و بستر رودخانهها و سواحل خلیج فارس خودداری کنند.
دشتینژاد با تاکید بر افزایش تردد مسافران از جنوب استان بوشهر و منطقه ویژه پارس به سبب تعطیلات سال نو اظهار کرد: با توجه به افزایش تردد و عبور خودروها در کنار آبراهها و رودخانهها به ویژه سدها لازم است مسافران در ایام بارندگی با همراه داشتن تجهیزات و امکانات لازم و کامل از اقامت در کنار مسیلها، رودخانه ها و سواحل پرهیز کنند تا بروز سیل به آنان خساراتی وارد نکند.
مدیر اچاسایی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در ادامه با بیان اینکه تمهیدات لازم برای مقابله با سیل و بارش های شدید توسط ستاد مدیریت بحران منطقه ویژه پارس اندیشیده شده است، افزود: همه دستگاههای اجرایی برای مقابله با بحران و هرگونه حوادث احتمالی و غیرمترقبه در آماده باش کامل هستند و نقاط خطرآفرین در شهرستانهای حومه شناسایی شده است.
به گفته وی، میزان بارش احتمالی در این سامانه بیش از ۸۰ میلی متر پیش بینی میشود که با توجه به وجود بارشهای شدید و بارندگیهای زیاد احتمال وقوع سیل محتمل است.
این مقام مسئول گفت: اولویت ما در زمان بحران کم کردن حداکثری خطرات و ایجاد امنیت برای مردم و تاسیسات صنعت نفت است و در این راه با داشتن تجهیزات پشتیبانی و خدماتی، امکانات عملیاتی، ماشین آلات راهداری و راهسازی و امکانات اقامتی از هیچ تلاشی کوتاهی نمیکنیم.
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