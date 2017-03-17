به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منطقه ویژه پارس، پارس بهرام دشتی نژاد اظهار داشت: بر اثر ورود سامانه جدید بارشی، آبگرفتگی معابر و وقوع سیل و سیلاب طی روزهای ۲۸ و ۲۹ اسفند ماه در پایتخت انرژی کشور قابل پیش بینی است.

وی، آگاهی بخشی و اطلاع رسانی را یکی از مهمترین اقدامات ستاد مدیریت بحران منطقه ویژه پارس برشمرد و تاکید کرد: به سبب آبگرفتگی معابر و طغیان رودخانه‌ها، همه شهروندان و مسافران از استقرار، توقف و عبور از حاشیه دریاچه سدها بندها،کانال‌های آبیاری، حریم و بستر رودخانه‌ها و سواحل خلیج فارس خودداری کنند.

دشتی‌نژاد با تاکید بر افزایش تردد مسافران از جنوب استان بوشهر و منطقه ویژه پارس به سبب تعطیلات سال نو اظهار کرد: با توجه به افزایش تردد و عبور خودروها در کنار آبراه‌ها و رودخانه‌ها به ویژه سدها لازم است مسافران در ایام بارندگی با همراه داشتن تجهیزات و امکانات لازم و کامل از اقامت در کنار مسیلها، رودخانه ها و سواحل پرهیز کنند تا بروز سیل به آنان خساراتی وارد نکند.

مدیر اچ‌اس‌ایی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در ادامه با بیان اینکه تمهیدات لازم برای مقابله با سیل و بارش های شدید توسط ستاد مدیریت بحران منطقه ویژه پارس اندیشیده شده است، افزود: همه دستگاه‎های اجرایی برای مقابله با بحران و هرگونه حوادث احتمالی و غیرمترقبه در آماده ‎باش کامل هستند و نقاط خطرآفرین در شهرستان‎های حومه شناسایی شده است.

به گفته وی، میزان بارش احتمالی در این سامانه بیش از ۸۰ میلی متر پیش بینی می‌شود که با توجه به وجود بارش‌های شدید و بارندگی‌های زیاد احتمال وقوع سیل محتمل است.

این مقام مسئول گفت: اولویت ما در زمان بحران کم کردن حداکثری خطرات و ایجاد امنیت برای مردم و تاسیسات صنعت نفت است و در این راه با داشتن تجهیزات پشتیبانی و خدماتی، امکانات عملیاتی‏،‌ ماشین آلات راهداری و راهسازی و امکانات اقامتی از هیچ تلاشی کوتاهی نمی‌کنیم.