حوادث جاده ای استان سمنان۲۰مجروح برجای گذاشت/ ۳ نفر جان باختند

حسن خسروجردی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به حوادث آخرین پنج شنبه و جمعه سال۹۵ در راه های استان سمنان بیان داشت: طی ۲۴ساعت گذشته سه سانحه منجر به فوت در راه های مواصلاتی استان رخ داد که متاسفانه این حوادث به فوت سه هموطن انجامید همچنین در این مدت ۱۰سانحه جرحی نیز به وقوع پیوست که ۲۰ نفر را روانه بیمارستان کرد.

وی افزود: نخستین حادثه منجر به فوت روز گذشته واژگونی تریلی کشنده هوو در کیلومتر ۷۴ محور سمنان-دامغان بود که منجر به فوت سرنشین ۴۸ساله آن شد و دلیل این حادثه که در ساعت۱۲:۴روز پنج شنبه رخ داد، ناتوانی راننده در کنترل وسیله نقلیه حدس زده می شود.

فرمانده پلیس راه استان سمنان درباره دیگر حادثه منجر به فوت استان نیز توضیح داد: این سانحه ساعت ۱۹:۴۶ روز پنج شنبه و در کیلومتر هفت محور دامغان-شاهرود رخ داد که طی آن خودروی سواری پژو به خارج از جاده منحرف شده و پنج سرنشین آن مجروح می شود متاسفانه در این حادثه یک مرد ۶۸ساله به دلیل شدت جراحات در بیمارستان جان می سپارد.

خسروجردی افزود: دیگر حادثه نیز در ساعت ۶:۱۵ صبح امروز واژگونی یک خودروی سواری در کیومتر ۹۲محور میامی-سبزوار رخ داد که در آن نوزاد ۹ماهه ای به نام محمد، جان خود را از دست داده و مادر او دچار جراحات شدید می شود.

وی ادامه داد: متاسفانه بی توجهی به جلو، رعایت نکردن نکات هشدار دهنده، سرعت غیر مجاز، تخطی از قوانین و ... می توانند در ترافیک ایام عید نوروز حوادثی جبران نشدنی را رقم بزند که از هموطنان می خواهیم کمال احتیاط را داشته باشند همچنین استراحت ۱۵ دقیقه ای پس از دو ساعت رانندگی در راه های استان سمنان الزامی است.

فرمانده پلیس راه استان سمنان آخرین وضعیت ترافیک تعطیلات پایان هفته را مطلوب عنوان کرد و گفت: وضعیت تردد در تمامی راه های مواصلاتی استان مناسب است.