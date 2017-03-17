به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله بازگیران صبح امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح بین المللی «با من کتاب بخوان» با هدف ترویج کتابخوانی و رساندن کتاب های مناسب و مفید به دست کودکان و نوجوانان در مناطق محروم اظهار داشت: این طرح در سطح ۴۴ آموزشگاه عشایری شهرهای خرم آباد، کوهدشت، پلدختر، چگنی، نورآباد و منطقه پاپی اجرا شد.

وی از آموزش ۴۴ نفر از معلمان مناطق عشایری با همکاری موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودک خبر داد و افزود: کتاب های توزیع شده در این طرح به تفکیک گروه های سنی متفاوت است.

رئیس آموزش و پرورش عشایری استان لرستان ادامه داد: «با من کتاب بخوان» برنامه‌ای برای ترویج کتاب‌خوانی در بین کودکان خانواده‌های کم‌درآمد، محروم و کودکان در بحران است.

بازگیران اضافه کرد: این برنامه بر پایه رساندن کتاب‌های مناسب و با کیفیت به دست این گروه از کودکان و نوجوانان است که در وضعیت معمول زندگی به کتاب‌های با کیفیت دسترسی ندارند یا اینکه در وضعیت‌های ویژه مانند رخدادهای فاجعه بار طبیعی و اجتماعی نیاز به کتاب‌درمانی و دسترسی به کتاب‌های مناسب دارند.

وی بر این نکته تاکید کرد که گزینش آگاهانه کتاب های مناسب و با کیفیت، طبقه بندی سنی و موضوعی و رساندن بسته های کتاب به خانواده ها و آموزشگاه ها مشخصه مهم این برنامه و نخستین گام اساسی آن است و ادامه داد: در گام دوم سهیم شدن کتاب با کودکان و نوجوانان با روش بلند خوانی است که با ‌گفتگو و انجام فعالیت‌های هنری در پیوند با کتاب همراه می شود.

رئیس آموزش و پرورش عشایری استان لرستان تصریح کرد: هدف از سهیم شدن کتاب‌ها با کودکان و نوجوانان، بهره‌مندی از لذت و شوق خواندن و برانگیختن انگیزش‌های زیبایی‌شناختی در آن‌هاست و گام سوم این برنامه هم آموزش مربیان، آموزگاران و علاقمندان است تا با گذراندن کارگاه‌های آموزشی کار آزموده شوند.