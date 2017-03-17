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۲۷ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۳۱

رئیس آموزش و پرورش عشایری لرستان:

طرح «با من کتاب بخوان» در آموزشگاه‌های عشایری لرستان اجرا شد

طرح «با من کتاب بخوان» در آموزشگاه‌های عشایری لرستان اجرا شد

خرم آباد- رئیس آموزش و پرورش عشایری استان لرستان از اجرای طرح بین المللی «با من کتاب بخوان» در آموزشگاه های عشایری استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله بازگیران صبح امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح بین المللی «با من کتاب بخوان» با هدف ترویج کتابخوانی و رساندن کتاب های مناسب و مفید به دست کودکان و نوجوانان در مناطق محروم اظهار داشت: این طرح در سطح ۴۴ آموزشگاه عشایری شهرهای خرم آباد، کوهدشت، پلدختر، چگنی، نورآباد و منطقه پاپی اجرا شد.

وی از آموزش ۴۴ نفر از معلمان مناطق عشایری با همکاری موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودک خبر داد و افزود: کتاب های توزیع شده در این طرح به تفکیک گروه های سنی متفاوت است.

رئیس آموزش و پرورش عشایری استان لرستان ادامه داد: «با من کتاب بخوان» برنامه‌ای برای ترویج کتاب‌خوانی در بین کودکان خانواده‌های کم‌درآمد، محروم و کودکان در بحران است.

بازگیران اضافه کرد: این برنامه بر پایه رساندن کتاب‌های مناسب و با کیفیت به دست این گروه از کودکان و نوجوانان است که در وضعیت معمول زندگی به کتاب‌های با کیفیت دسترسی ندارند یا اینکه در وضعیت‌های ویژه مانند رخدادهای فاجعه بار طبیعی و اجتماعی نیاز به کتاب‌درمانی و دسترسی به کتاب‌های مناسب دارند.

وی بر این نکته تاکید کرد که گزینش آگاهانه کتاب های مناسب و با کیفیت، طبقه بندی سنی و موضوعی و رساندن بسته های کتاب به خانواده ها و آموزشگاه ها مشخصه مهم این برنامه و نخستین گام اساسی آن است و ادامه داد: در گام دوم سهیم شدن کتاب با کودکان و نوجوانان با روش بلند خوانی است که با ‌گفتگو و انجام فعالیت‌های هنری در پیوند با کتاب همراه می شود.   

رئیس آموزش و پرورش عشایری استان لرستان تصریح کرد: هدف از سهیم شدن کتاب‌ها با کودکان و نوجوانان، بهره‌مندی از لذت و شوق خواندن و برانگیختن انگیزش‌های زیبایی‌شناختی در آن‌هاست و گام سوم این برنامه هم آموزش مربیان، آموزگاران و علاقمندان است تا با گذراندن کارگاه‌های آموزشی کار آزموده شوند.

کد مطلب 3934698

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