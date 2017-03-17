پیکر شهید مدافع حرم «شاه ولی رضایی» در نظرآباد تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر پاک شهید مدافع حرم، شاه ولی رضایی امروز با حضور خیل کثیری از مردم شهیدپرور نظرآباد و مسئولان این شهرستان تشییع شد.

شهید رضایی برای دفاع از حریم اهل‌بیت (ع) در سوریه به علیه جبهه باطل به نبرد پرداخت و در تاریخ پانزدهم اسفندماه در مناطق عملیاتی سوریه براثر اصابت گلوله تروریست‌های تکفیری به درجه رفیع شهادت نائل شد.

گفتنی است، شهید شاه ولی رضایی عضو لشگر فاطمیون و ساکن نظرآباد بود که از وی سه فرزند به یادگار مانده است.

پیکر پاک این شهید برای خاک‌سپاری به امام‌زاده محمد روستای «دنگیزک» منتقل شد.