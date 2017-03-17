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۲۷ اسفند ۱۳۹۵، ۱۳:۲۵

فرمانده انتظامی عسلویه:

۲۲ تن برنج خارجی قاچاق درشهرستان عسلویه توقیف شد

۲۲ تن برنج خارجی قاچاق درشهرستان عسلویه توقیف شد

بوشهر - فرمانده انتظامی شهرستان عسلویه از توقیف یک دستگاه کشنده تریلر حامل ۲۰ تن برنج خارجی قاچاق به ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سهام صالحی گفت: ماموران پلیس آگاهی این شهرستان با کسب گزارش مردمی مبنی بر اینکه یک دستگاه تریلر حامل برنج قاچاق در شهر عسلویه بارگیری کرده و قصد خروج از شهرستان به سمت شهر کنگان را دارد، در همین راستا یک تیم از مامورانپلیس آگاهی محور های خروجی شهرستان را زیر نظر گرفته و بعد از شناسایی و رویت کاموین کشنده ، آن را متوقف کردند.  

وی افزود: پس از توقف و بازرسی از تریلر مذکور، ۴۷۰ کیسه ۴۰ کیلوگرمی برنج خارجی به مارک سرآشپز و ۸۶ کیسه ۴۰ کیلوگرمی به مارک میزبان که فاقد هر گونه مدارک گمرکی بود کشف شد.  

سرهنگ صالحی بیان داشت: ارزش کالای مکشوفه برابر نظر کارشناسان یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال است و در این رابطه یک نفر دستگیر و به همراه کالای مکشوفه برای سیر مراحل قانونی در اختیار اداره مبارزه با قاچاق پلیس آگاهی قرار گرفت.

کد مطلب 3934723

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