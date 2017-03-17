نوروز فرصتی مناسب برای معرفی ظرفیتهای گردشگری شادگان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مجید شرفی در خطبه های نماز جمعه این هفته شادگان با اشاره به ۲۰ جمادی الثانی سالروز ولادت فاطمه (س) و روز زن اظهار کرد: فاطمه زهرا(س) دختر پیامبر اکرم، سیمای پرفروغ ایمان، نمونه روشن تقوا، و اسوه تمام‏ عیار زن مسلمان است.

وی، حضرت زهرا (س) را پاک‌ترین و عالی‌ترین نماد یک بانوی شایسته اسلامی برشمرد و تصریح کرد: همه زنان و دختران جامعه باید از این بزرگوار الگوبرداری کنند.

خطیب جمعه شادگان در ادامه خطبه های خود با اشاره به سالروز آغازعملیات ظفرمند فتح المبین اشاره کرد و گفت: عملیات غرور آفرین فتح المبین یکی از افتخارات بزرگ رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس است که پیروزی های درخشانی برای ملت ایران به ارمغان آورد.

وی از عملیات فتح المبین به عنوان یکی از درخشان ترین عملیات های دوران دفاع مقدس یاد کرد.

حجت الاسلام شرفی در فراز دیگری از خطبه های خود با تبریک فرارسیدن آغاز سال جدید و عید نوروز و تحول طبیعت افزود: صله رحم در دین اسلام بارها مورد تاکید قرار گرفته و شایسته است مردم ایران نیز در ایام نوروز، به این مهم توجه ویژه کنند.

وی یادآور شد: امید است که به رسم هر سال که مقام معظم رهبری پیامی را به‌ عنوان راهکار سال آینده مطرح می‌کنند، مورد توجه همگان خصوصاً مسئولان قرار گرفته و در راستای تحقق آن با جدیت تلاش کنند.

خطیب جمعه شادگان در پایان حضور گردشگران در ایام تعطیلات نوروزی در این شهرستان به وی‍ژه در تالاب بین اللملی شادگان می‌تواند زمینه ایجاد سرمایه‌ گذاری را فراهم کند و ایام نوروز فرصت مناسبی است هم برای جذب سرمایه‌گذار و هم اینکه بتوانیم ظرفیت‌ها و دستاوردهای شهرستان را در معرض دید عموم قرار دهیم.