  1. استانها
  2. مازندران
۲۷ اسفند ۱۳۹۵، ۱۳:۴۵

رئیس مرکز فوریت های پزشکی مازندران:

عمر ناوگان اورژانس در مازندران به زیر ۱۰ سال رسید

عمر ناوگان اورژانس در مازندران به زیر ۱۰ سال رسید

ساری - رئیس مرکز فوریت های پزشکی مازندران با بیان اینکه عمر ناوگان آمبولانس استان به زیر ۱۰ سال کاهش یافت، گفت: ۸۴ پایگاه فوریت های پزشکی به مسافران نوروزی در استان خدمات رسانی می کنند.

یحیی صالحی طبری در گفتگو با خبرنگار مهر در ستاد اجرایی خدمات سفرهای نوروزی استان با بیان اینکه ۸۴ پایگاه نوروزی در استان دایر شده و ۳۱ پایگاه جاده ای است اظهار داشت: همچنین ۵۲ پایگاه شهری و یک پایگاه اورژانس هوایی که به مسافران نوروزی خدمات رسانی می کند.

وی عنوان کرد: مازندران دارای ۱۴۰ دستگاه آمبولانس بیمارستانی است و با اضافه شدن ۵۰ دستگاه، عمر ناوگان آمبولانس استان به زیر ۱۰ سال رسیده است.

وی با بیان اینکه آمبولانس های جدید مجهز به موبال آی سی یو دارای تجهیزات کامل است گفت: همچنین دو دستگاه اتوبوس آمبولانس نیز در محورهای ارتباطی استان مستقر شده اند و ۱۶ کپ سلامت نیز به مسافران خدمات رسانی می کنند.

صالحی طبری با اشاره به اینکه با تمام امکانات و تجهیزات درخدمت مسافران نوروزی هستیم درباره تلفات جاده ای گفت: آمار دقیق این تلفات باید از سوی پزشکی قانونی ارائه شود.

رئیس مرکز فوریت های پزشکی مازندران یادآور شد: بیمارستان ها و اورژانس های محور هراز و سوادکوه مجهز شدند و دستگاه های امدادرسان تصمیم گرفته اند در مناطقی که کمتر دسترسی داریم، هماهنگی لازم صورت گیرد.

کد مطلب 3934751

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها