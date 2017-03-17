عمر ناوگان اورژانس در مازندران به زیر ۱۰ سال رسید

یحیی صالحی طبری در گفتگو با خبرنگار مهر در ستاد اجرایی خدمات سفرهای نوروزی استان با بیان اینکه ۸۴ پایگاه نوروزی در استان دایر شده و ۳۱ پایگاه جاده ای است اظهار داشت: همچنین ۵۲ پایگاه شهری و یک پایگاه اورژانس هوایی که به مسافران نوروزی خدمات رسانی می کند.

وی عنوان کرد: مازندران دارای ۱۴۰ دستگاه آمبولانس بیمارستانی است و با اضافه شدن ۵۰ دستگاه، عمر ناوگان آمبولانس استان به زیر ۱۰ سال رسیده است.

وی با بیان اینکه آمبولانس های جدید مجهز به موبال آی سی یو دارای تجهیزات کامل است گفت: همچنین دو دستگاه اتوبوس آمبولانس نیز در محورهای ارتباطی استان مستقر شده اند و ۱۶ کپ سلامت نیز به مسافران خدمات رسانی می کنند.

صالحی طبری با اشاره به اینکه با تمام امکانات و تجهیزات درخدمت مسافران نوروزی هستیم درباره تلفات جاده ای گفت: آمار دقیق این تلفات باید از سوی پزشکی قانونی ارائه شود.

رئیس مرکز فوریت های پزشکی مازندران یادآور شد: بیمارستان ها و اورژانس های محور هراز و سوادکوه مجهز شدند و دستگاه های امدادرسان تصمیم گرفته اند در مناطقی که کمتر دسترسی داریم، هماهنگی لازم صورت گیرد.