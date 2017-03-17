آغاز دور دوم صادرات فرآورده های نفتی/مشکل توزیع سوخت نوروزی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی طالبی در سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه ساری، اظهار داشت: در حال حاضر پنج میلیون لیتر فرآورده های نفتی از انبار نفت منطقه ساری به کشور افغانستان صادر می شود و تانکرها ی حمل سوخت در حال بارگیری هستند و چند روز آتی صادر خواهد شد.

وی افزود : منطقه ساری با هشت ناحیه تحت پوشش آمل ، بابل ، بابلسر ، سوادکوه ، قائمشهر ، ساری ، نکا ، بهشهر و به کمک دو انبار بزرگ و مادر ( انبار نفت ساری و تاسیسات گاز مایع ) انواع فرآورده های نفتی و گاز مایع به این شهرها و استانهای (جنوبی ، شمالی ، همجوار، سبزوار ، مشهد ، اسفراین و ... ) توزیع می کند .

وی اظهار داشت: سال ۹۵ سختی های زیادی را برای کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری به همراه داشت ، زیرا قطع گاز ترکمنستان و همزمانی آن با افت فشار گاز در روزهای سرد پاییز وزمستان سبب شد تا با همت و تلاشی مضاعف ، سوخت جایگزین ( نفت سفید ، نفت گاز و نفت کوره) به نانوایی، ساکنین روستاهای صعب العبور و پمپ بنزین ها توزیع شود و این تلاش با مجاهدت های کارکنان این شرکت میسر شد.

مدیر منطقه ساری ، در ادامه خاطرنشان کرد : در سمیناری که ۱۶ اسفند ماه سال جاری با حضور وزیر نفت برگزار شد از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری، به سبب عملکرد خوبی که در زمان قطع گاز در دو بحران اخیر داشت قدردانی شد ، زیرا این شرکت با همکاری و تعامل خوبی که با شرکت گاز استان و ستاد بحران استان داشت ، مانع آسیب جدی به بحران زده گان استان شد.

سخنران پیش از خطبه های آخرین جمعه سال ۹۵ از افزایش ۸ درصدی توزیع بنزین در سال جاری گفت و افزود: میزان بنزین توزیع شده دریازده ماهه سال ۹۵ حدود ۹۱۷ میلیون لیتر بوده در حالی که این آمار در سال ۹۴ حدود ۸۰۰ میلیون لیتر است و دلیل افزایش هشت درصدی مصرف ، افت فشار گاز، تعطیلی جایگاه های سی ان جی و توزیع بیشتر بنزین به پمپ بنزینها بود.

این مسئول ، با بیان اینکه در سال جاری بالغ بر ۶۰ میلیون لیتر نفت سفید توزیع شده است ، افزود: این میزان در سال گذشته ۸۰ میلیون لیتر بوده است.

وی در میزان توزیع نفت گاز اظهار کرد: در سال ۹۵ بیش از ۵۴۰ میلیون لیتر توزیع شد در حالی که درسال گذشته حدود ۵۷۰ میلیون لیتر بوده است و به دلیل قطعی گاز کاهش شش درصدی مشاهده می شود که باید این میزان کاهش به ۱۰ درصد برسد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری با اعلام اینکه در ۱۱ ماه سال ۹۴ میزان نفت سیاه توزیع شده یک میلیارد و ۴۳۸ میلیون لیتر است ادامه داد: این آمار برای سال جاری حدود ۷۶۳ میلیارد لیتر بوده است که در این بخش کاهش ۴۷ درصدی دیده می شود.

حسینعلی طالبی افزود: در مصرف گاز مایع هم یک درصد افزایش داشتیم که در سال ۹۵ حدود ۷۵ هزار تن و در سال ۹۴ نیز حدود ۷۴ هزار تن مصرف شده است .

وی با اشاره به اینکه در سال ۹۵ بالغ بر ۴۰۰ میلیون لیتر فرآورده های نفتی ( نفت گاز ، نفت سفید و بنزین سوپر) را به مناطق دیگر کشور فرستادیم، افزود : با توجه به بحرانهای سرما و قطع گاز در تعدادی از شهرهای استان مازندران در سال جاری این شرکت در کانون بحران کشور قرار گرفته بود اما با برنامه ریزی و همت کارکنان بسیجی خود در زمان بحران از شهرها و استان ها ی دیگر کشور نیز پشتیبانی کرد.

طالبی تعداد پمپ بنزینهای منطقه ساری را ۱۱۸ عدد اعلام کرد و ادامه داد: پنج جایگاه بنزین و سی ان جی در سال جاری در شهرهای آمل ، بابل، جویبار ، قائمشهر افتتاح و به بهره برداری رسید.

وی افزود : تعداد جایگاههای سی ان جی منطقه ساری ۸۵ باب است و مقدار ۱۷۷ میلیون کیلوگرم در ۱۱ماه سال جاری گاز سی ان جی مصرف شده است که به همین میزان در مصرف سوخت فسیلی صرفه جویی شده است .

مدیر منطقه ساری فرا رسیدن نوروز را به نمازگزاران تبریک گفت و بیان کرد: با تدابیراندیشیده شده در نحوه سوخت رسانی و برگزاری جلسات اثر بخش خدمت رسانی به مسافران نوروزی ، الحمد الله هیچ مشکلی در تامین سوخت و توزیع آن نخواهیم داشت.

طالبی تاکید کرد : اکیپ های نظارتی در قالب طرح نظارت و ارزیابی مجاری عرضه فرآورده های نفتی نوروزی از نیمه دوم اسفند ماه آغاز به کار کرده و به صورت شبانه روزی جایگاه را مورد بررسی های کمی و کیفی قرار می دهند.