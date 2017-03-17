مسئولان از انتقاد و تذکر دلسوزانه ناراحت نشوند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبدالکریم عابدینی در آخرین نماز جمعه سال ۹۵ در جمع نمازگراران استان در مسجدالنبی اظهارداشت: مسئولان نباید از خیرخواهی دیگران دلخور شوند زیرا گاهی خیرخواهی به صورت انتقاد و گاهی تذکر و نصیحت است.

وی افزود: ما در هر انتقاد و موعظه ای که انجام می دهیم بدنبال خیرخواهی هستیم و اگر مسیر انتقاد اصلاح و سازندگی باشد باید استقبال شود.

عابدینی بیان کرد: اگر فرزندی لباسش را آتش زد دیگر نمی توانیم با محبت و عطوفت صحبت کنیم بلکه باید با تندی و عتاب فریاد زد تا فرد به اشتباه خود پی ببرد و اگر گاهی انتقاد تند است به تناسب خلاف هاست و مجبور می شویم این گونه تند شویم.

متاسفانه ها و خوشبختانه های سال ۹۵

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین با اشاره به نکات مثبت و منفی سالجاری اظهارداشت:درسال اقتصاد مقاومتی متاسفانه آمار روشنی از اشتغال و تولید و رونق اقتصاد از سوی دولتمردان ارائه نشد در حالی که باید به دادکارگران بیکار شده رسید و مشکلات این گروه را واقعا حل کرد.

وی بیان کرد: نکته دیگر وادرات بی رویه است که می تواند تولید ایرانی را تحت تاثیرقرار دهد و متاسفانه به جای صادرات به فکر واردات بودیم و به اشتغال و تولید آسیب وارد شد.

خطیب جمعه قزوین یادآورشد: اگر قرار باشد چرخ اقتصاد کشور بچرخد با واردات نمی شود وقرار نیست با واردات و رونق اقتصاد دیگر کشورها ما نیز سود ببریم.

آیت الله عابدینی گفت: سال جاری متاسفانه سال تشدید و تکثیر تحریم های تحقیرآمیز علیرغم همه امتیازاتی بود که دولت به استکبار داد و وعده نسیه گرفت در حالی که باید بپذیریم که آنها قصد ندارند به وعده های خود عمل کنند.

وی اضافه کرد:کفار ومشرکینی که بگفته قران شما با آنها مذاکره کردید نمی خواهند کوچکترین خیری به ما برسانند و نباید به طناب پوسیده آنها آویزان شد و به دیوار متزلزل آنها دل بست زیرا اقتصاد آمریکا در حال فروپاشی است و تکیه به آن اشتباه است.

امام جمعه قزوین بیان کرد: علیرغم همه اعتمادها و ملاطفتی که شد شاهد غصب و غارت میلیاردها دلار از اموال ملت بودیم که تاکنون اینگونه خسارت ندیده بودیم.

سال آمارهای غیرواقعی بود

آیت الله عابدینی بازهم از واقعی نبودن آمارهای ارائه شده در خصوص اشتغال انتقاد کرد و گفت: تاسف دیگر در سال ۹۵ این بود که سال آمارهای غیرواقعی در زمینه تورم و اشتغال بود و آنچه مردم دیدند با آنچه دولتمردان گفتند تفاوت داشت.

وی اضافه کرد: امسال همچنین سال بی مهری به تاسیسات هسته ای و حقوق های نجومی و تشدید اشتهای سیری ناپذیر زیاده خواهانی بود که دنبال احیاء اشرافیت زمان جاهلیت قبل از انقلاب بودند.

خوشبختانه های امسال

خطیب جمعه قزوین درخصوص نقاط مثبت سال نیز گفت:سال اقتدار نظام و پیشرفت موشکی و تحقق فرمان خدا و حماسه وحدت و انسجام دینی و انقلابی در روز قدس و ۲۲ بهمن بود.

وی اظهارداشت: سال ۹۵ همچنین شاهدحماسه ایثار و فداکاری آتش نشانان درحادثه پلاسکو بودیم و سال پیروزی مقاومت در عرصه های جهانی بود.

آیت الله عابدینی بیان کرد: همچنین سال پیروزی ورزشکاران در عرصه های بین المللی و کسب پیروزی های علمی در جهان بودیم که جای خوشحالی داشت.

مسئولان حل مشکلات مردم را فراموش نکنند

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین اضافه کرد: در آستانه برگزاری انتخابات از مسئولان انتظار داریم سرگرم این رویداد سیاسی نشوند و مشکلات را فراموش نکنند.

وی اظهارداشت: البته استاندار محترم دغدغه حل مشکلات مردم را دارند اما امیدواریم مسئولان هم به جای کار اصلی رسیدگی به امور کارگران بیکار شده درگیر مسائل سیاسی نشوند.

سبک زندگی فاطمه را الگو قرار دهیم

خطیب جمعه قزوین با تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) گفت: حضرت فاطمه زهرا(س) حلقه اتصال وحدت و محبت اهل بیت و مردم هستند و ما نیز باید سبک زندگی خود را مانند حضرت پیاده کنیم.

امام جمعه قزوین اظهارامیدواری کرد در سال جدید در کنار تحول در طبیعت شاهد تحول در رفتار و اخلاق خود و تمسک به مسائل دینی باشیم.