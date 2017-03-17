فضای انتخابات وحدت آفرین باشد/ دامغان نیازمند توسعه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینیان در خطبه های نماز جمعه این هفته دامغان به میزبانی مصلای این شهر ضمن بیان اینکه از نامزدهای دو انتخابات پیش رو می خواهیم در ایام فعالیت انتخاباتی اخلاق مداری را رعایت و آن را در سرلوحه کارهای خود قرار دهند و به آن به خوبی عمل کنند، ابراز داشت: نامزدها در ایام انتخابات نباید به غیبت و تهمت به یکدیگر روی آورند و از هواداران خود نیز بخواهند به این سمت روی نیاورند و اخلاق دینی و اسلامی را رعایت کنند.



وی در بخش دیگری از سخنان خود، افزود: دولت باید یک گزارشی از فعالیت ها و اقدامات خود به مردم ارائه کند تا همه بدانند چه اندازه مشکل اقتصادی کشور برطرف و چه تعداد شغل برای جوانان ایجاد شده است.

امام جمعه دامغان در بخش دیگر سخنان خود به اقتدار ایران اسلامی اشاره کرد و گفت: عده ای بیان می کنند سایه جنگ برکشور و ملت ایران را با مذاکرات هسته ای برداشتیم اما در اشتباه هستند چرا که نمیدانند سایه جنگ را رهبر معظم انقلاب با اقتدار و قدرت خود در مقابل آمریکا و ایادی او برداشتند.

حسینیان با بیان اینکه سپاه، بسیبج و ارتش در تقویت بنیه دفاعی کشور، ترس و وحشت را بر تن دشمنان انداخته اند، گفت: بهره برداری از تانک کرار که محصول متخصصان و جوانان ایرانی است نمونه ای بارز از اقتدار و عزت کشورمان محسوب می شود.

وی به فرارسیدن عید نوروز و سنت های حسنه ایرانیان نیز اشاره داشت و افزود: یکی از امتیازات خوب که ما مسلمانان باید در این ایام به آن بپردازند، کمک به خانواده های نیازمند و آزادی زندانیان است، همچنین این ایام بهترین فرصت برای انجام صله ارحام از نزدیکان محسوب می شود که این فرهنگ باید دربین خانواده های ایرانی رواج پیدا کند.

امام جمعه دامغان با اشاره به فرارسیدن ولادت حضرت فاطمه(س) و امام راحل(ره)، بیان داشت: آن بزرگ بانوی جهان اسلام، فرزندانی چون امام حسن و امام حسین(ع) تربیت کردند که چون خورشید می درخشند و مایه عزت و برکت هستند لیکن از زنان می خواهیم تا سیره و کردار آن حضرت را در زندگی خود الگو قرار دهند.

حسینیان با اشاره به آغاز طرح نوروزی نیروی انتظامی از ۲۵ اسفند جاری نیز، توضیح داد: این طرح تا ۱۵ فروردین در محورهای مواصلاتی استان اجرا می شود همچنین نیروی انتظامی نیز در راستای برقراری ایجاد نظم و امنیت زحمات زیادی را تقبل می شوند که همه اینها در ارتقای آمادگی پذیرایی از زائران امام رضا(ع) موثر خواهد بود.