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۲۷ اسفند ۱۳۹۵، ۱۵:۱۲

امام جمعه یزد:

نگاه جناحی و حزبی و سیاسی‌کاری در شورای شهر باید کنار گذاشته شود

نگاه جناحی و حزبی و سیاسی‌کاری در شورای شهر باید کنار گذاشته شود

یزد ـ امام جمعه یزد گفت: باید نگاه جناحی و حزبی همچنین سیاسی‌کاری در شورای شهر به عنوان یک نهاد مدنی کنار گذاشته شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا ناصری در خطبه‌های این هفته نمازجمعه یزد با اشاره به اینکه شورای شهر یک نهاد مدنی و مردمی است و باید برای مسائل مهم شهری و عمرانی و فرهنگی تصمیم گیری شود، اظهار داشت: متاسفانه در اغلب شوراهای اسلامی شهر شاهد نگاه جناحی و حزبی و سیاسی کاری هستیم.

وی با بیان اینکه افرادی باید برای شورای شهر کاندیدا شوند که کارکشته و با تجربه و دارای سابقه فعالیت عمرانی باشند، افزود: مردم نیز باید در انتخاب خود دقت کنند و به بررسی سوابق و دیدگاه‌های افراد بپردازند.

ناصری بیان کرد: مردم باید افرادی را انتخاب کنند که دلسوز فرهنگ جامعه باشند و تصمیم گیری‌های آنها بر اساس صلاح مردم باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ولایت حضرت زهرا (س) اظهار داشت: حضرت زهرا (س) الگوی کامل یک فرزند، یک همسر و یک مادر بود که زنان امروز جامعه ما باید از این ایشان الگو بگیرند.

امام جمعه یزد با اشاره به اینکه امروز شاهد تغییراتی در بنیان خانواده ها هستیم، بیان کرد: دشمنان می دانند که خانواده اصل و اساس جامعه است به همین دلیل برای ضربه زدن به جامعه از بنیان خانواده آغاز کرده اند و در صدد فروپاشی بنیان خانواده ها هستند.

ناصری ادامه داد: دشمنان تلاش می کنند با استفاده از ابزارهای نوین نقش پدران و مادران را در خانواده کمرنگ کنند تا از این طریق فرزندان را به سمت فساد و تباهی بکشند و امروز می بینیم که در خانواده هر یک از اعضای این نهاد ارزشمند به کار خود مشغول است و سرگرم فضای مجازی و شبکه های اجتماعی است.

وی تصریح کرد: تبلیغات دشمن سبب شده تا زنان، خانه داری و تربیت فرزندان را بی ارزش بشمارند و به دنبال شغلی بیرون از خانه و کسب درآمد باشند که این تفکری اشتباه است و مهمترین نقش زن، تربیت فرزندان است.

کد مطلب 3934816

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