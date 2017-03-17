به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا ناصری در خطبه‌های این هفته نمازجمعه یزد با اشاره به اینکه شورای شهر یک نهاد مدنی و مردمی است و باید برای مسائل مهم شهری و عمرانی و فرهنگی تصمیم گیری شود، اظهار داشت: متاسفانه در اغلب شوراهای اسلامی شهر شاهد نگاه جناحی و حزبی و سیاسی کاری هستیم.

وی با بیان اینکه افرادی باید برای شورای شهر کاندیدا شوند که کارکشته و با تجربه و دارای سابقه فعالیت عمرانی باشند، افزود: مردم نیز باید در انتخاب خود دقت کنند و به بررسی سوابق و دیدگاه‌های افراد بپردازند.

ناصری بیان کرد: مردم باید افرادی را انتخاب کنند که دلسوز فرهنگ جامعه باشند و تصمیم گیری‌های آنها بر اساس صلاح مردم باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ولایت حضرت زهرا (س) اظهار داشت: حضرت زهرا (س) الگوی کامل یک فرزند، یک همسر و یک مادر بود که زنان امروز جامعه ما باید از این ایشان الگو بگیرند.

امام جمعه یزد با اشاره به اینکه امروز شاهد تغییراتی در بنیان خانواده ها هستیم، بیان کرد: دشمنان می دانند که خانواده اصل و اساس جامعه است به همین دلیل برای ضربه زدن به جامعه از بنیان خانواده آغاز کرده اند و در صدد فروپاشی بنیان خانواده ها هستند.

ناصری ادامه داد: دشمنان تلاش می کنند با استفاده از ابزارهای نوین نقش پدران و مادران را در خانواده کمرنگ کنند تا از این طریق فرزندان را به سمت فساد و تباهی بکشند و امروز می بینیم که در خانواده هر یک از اعضای این نهاد ارزشمند به کار خود مشغول است و سرگرم فضای مجازی و شبکه های اجتماعی است.

وی تصریح کرد: تبلیغات دشمن سبب شده تا زنان، خانه داری و تربیت فرزندان را بی ارزش بشمارند و به دنبال شغلی بیرون از خانه و کسب درآمد باشند که این تفکری اشتباه است و مهمترین نقش زن، تربیت فرزندان است.