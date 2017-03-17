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۲۷ اسفند ۱۳۹۵، ۱۵:۲۶

دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه یزد:

مقایسه حقوق ۸۰۰هزار و ۲۶ میلیون تومانی گویای وضعت عدالت عمومی است

مقایسه حقوق ۸۰۰هزار و ۲۶ میلیون تومانی گویای وضعت عدالت عمومی است

یزد ـ دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه یزد با اشاره به شعار دولت در مورد عدالت عمومی گفت: چطور می‌شود حقوق ۸۰۰هزار تومانی کارگران را با حقوق ۲۶ میلیونی مدیران مقایسه کرد و مدعی عدالت بود.

به گزارش خبرنگار مهر، امیررضا بشیری در سخنرانی پیش از خطبه‌های نمازجمعه یزد به بیان وضعیت اقتصادی، فرهنگی، معیشتی و سیاسی در استان یزد در سال ۹۵ پرداخت و اظهار داشت: امسال سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل بود اما شرایط بازار و مردم با شعارهای دولت در این سال همخوانی ندارد.

وی با اشاره به ادامه روند قاچاق بی رویه کالا در یزد عنوان کرد: واردات تا جایی پیش رفته که امروز باید در یزد به عنوان مرکز تولید پشمک و باقلوا، شاهد واردات پشمک و باقلوای چینی باشیم.

دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه یزد در مورد وضعیت فرهنگی جامعه در سال ۹۵ نیز اظهار داشت: هجمه کافه‌های فسادخیز که قارچ‌گونه سر برآورده‌اند و همچنان نیز رو به رشد هستند، در شأن دارالعباده یزد نیست.

بشیری تصریح کرد: آمار ازدواج و طلاق نیز در شرایطی قرار گرفته که تعادل و توازن بین خانواده‌ها را به هم زده است.

وی در مورد مسائل سیاسی در سال ۹۵ نیز بیان کرد: سال ۹۵ در حالی رو به پایان است که به تدریج به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا نزدیک می‌شویم و یکی از مهم‌ترین مسائل، ورود افراد سیاسی به شوراهای اسلامی شهر و روستا است.

بشیری یادآور شد: متأسفانه افراد فاقد تخصص که مدام در حال سیاسی‌کاری هستند وارد شورای شهر شده‌اند که تبعات آن را در شهر یزد مشاهده می‌کنیم و آخرین آن نیز پروژه خیابان قیام بود.

وی در مورد وضعیت سیاسی دانشگاه‌های استان نیز بیان کرد: دانشگاه یک مکان فرهنگی است و نباید آن را به باشگاه سیاسی تبدیل کنیم.

کد مطلب 3934823

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    نظرات

    • فلاح يخداني IR ۲۰:۵۹ - ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
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      ما نميدانيم مسئولين دولت تدبير واميد!! در بين مردم نيستند يا اگر هستند سر را زير برف كرده اند ؟؟ يا خود را به ناداني زده اند ؟

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