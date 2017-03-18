چلسی در زمین استوک سیتی پیروز شد/ برد ارزشمند دیگر برای لستر سیتی

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته بیست و نهم رقابتهای لیگ برتر انگلیس روز شنبه با برگزاری دیدارهای همزمان ادامه یافت که در یکی از دیدارهای مهم تیم چلسی در زمین استوک سیتی به پیروزی ۲ بر یک دست یافت.

ویلیان در دقیقه ۱۴ تیم چلسی را پیش انداخت اما استوک سیتی در دقیقه ۳۸ روی ضربه پنالتی جاناتان واترز کار را به تساوی کشاند. در دقیقه ۸۷ گری کیهیل گل پیروزی بخش آبی پوشان را به ثمر رساند. تیم چلسی با این تساوی ۶۹ امتیازی شد و جایگاه خود را در صدر جدول محکمتر کرد.

تیم لستر سیتی در ادامه نتایج درخشان خود بعد از برکناری کلودیو رانیری توانست در زمین وستهام پیروزی ۳ بر ۲ را رقم بزند. ریاض محرز، جیمی واردی و روبرت هوت گل های این تیم را به ثمر رساندند. لستر با این برد ۳۰ امتیازی شد و فاصله خود را با تیم های میانه جدولی کمتر کرد.

نتایج دیدارهای همزمان روز شنبه به این ترتیب است:

* ساندرلند صفر - برنلی صفر

* استوک سیتی یک - چلسی ۲

* کریستال پالاس یک - واتفورد صفر

* اورتون ۴ - هال سیتی صفر

* وستهام ۲ - لستر سیتی ۳